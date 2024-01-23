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行動郵局APP推出錢包功能 使用體驗再升級

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
行動郵局下載量突破560萬次，中華郵政公司依使用者需求精進APP各項服務，使用戶數成長近四成。中華郵政公司提供
行動郵局下載量突破560萬次，中華郵政公司依使用者需求精進APP各項服務，使用戶數成長近四成。中華郵政公司提供

中華郵政公司自2022年推出新版行動郵局APP後，持續依使用者習慣與回饋優化介面及功能，也觀察到現代人手機不離身的習性。為提供更多元、便捷的金融體驗，即日起於行動郵局APP推出「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中，整合支付功能，朝郵政數位金融生活圈邁進。

中華郵政公司表示，客戶於轉帳或購物時，可使用行動郵局「錢包」掃碼收付功能掃描「台灣Pay」或「TWQR」QR Code進行收付款，方便又快速；另儲戶無需攜帶實體金融卡，也能使用「錢包」提供的無卡提款功能，在ATM掃碼輕鬆提領現金，亦能體驗「無卡存款」服務，依指示操作並登入行動郵局掃描ATM之QR Code完成身分認證後，放入現金即可完成存款交易，大幅增加存款便利性，安全又方便。

行動郵局下載量突破560萬次，中華郵政公司依使用者需求精進APP各項服務，使用戶數成長近四成。另自2023年12月21日起，本國自然人每人除得開立一戶存簿儲金實體帳戶外，開放7歲以上領有國民身分證者得另開立一戶數位帳戶，並推出「郵政數位存款帳戶嘉年華」活動，開立數位帳戶後搭配行動郵局「錢包」掃碼收付功能完成任務，可獲得家樂福購物金等好禮。中華郵政公司將持續整合線上線下資源及服務互通，滿足使用者全方位數位服務需求，以提升客戶體驗為核心價值，打造更完善的郵（有）你生活圈。

提供更多元、便捷的金融體驗，即日起於行動郵局APP推出「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中，整合支付功能。中華郵政公司提供
提供更多元、便捷的金融體驗，即日起於行動郵局APP推出「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中，整合支付功能。中華郵政公司提供

郵局 中華郵政 APP

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