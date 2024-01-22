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日本震災 國泰金捐6千萬日圓

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

日本石川縣能登半島今年元旦發生規模七點六強震，造成當地嚴重災害損失與人民傷亡，為此，國泰金控已在十九日捐款六千萬日圓，以實際行動為日本災區重建盡一份心力。國泰金對此表示，希望能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活，度過艱難時刻。

國泰金控指出，秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，過往每當國際地區發生如日本三一一強震、四川強震、南亞海嘯、甘肅暴雨災害等嚴重天然災變，皆即刻伸出援手提供重建所需資源，並對當地救災及醫護工作人員致敬，而此次日本能登半島震災，國泰金同樣特別捐出六千萬日圓賑災。

國泰金控表示，台日情誼友好，國泰金感同身受，尤其在國泰六十周年期間，特別透過石川縣當地的漆器公會偕同在地廠商，手工製作最具當地工藝特色的漆器紀念果盒贈送給員工與客戶。而石川縣正位於此次地震災區，因此，國泰金除捐款外，也特別掛心當地商家，更透過相關管道確認當地商家的平安。

這次捐款六千萬日圓，國泰金也希望盡一己之力，一起為日本加油，相關經費將透過衛生福利部賑災專戶，由外交部統籌協助日本醫療、人道救援與衛生安全工作。

日本 捐款 強震

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