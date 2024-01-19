政府打炒房、建商皮皮剉 不動產龍頭銀行2023年土建融餘額罕見衰退

國內唯一不動產專業銀行土地銀行，2023年底土建融餘額意外較2022年底衰退，為2016年以來、八年首見；且不只土銀，身為房貸主要銀行的合庫銀行，2023年底的土建融餘額約1,500餘億元，同樣較前一年減少約2%。

身為國內不動產放款的龍頭銀行，土地銀行2023年底土建融餘額年減0.46%，對此土銀表示，購地貸款餘額減少原因是中央銀行持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制措施，以及先前台灣處於升息循環階段、通貨膨脹升溫使建商營建成本高漲，導致建商推案態度轉趨保守。

展望今年土建融業務前景，土銀指出，內部授信政策首重資產安全性，對建築貸款採慎選「三好」，包括：地點好、產品好、建商信譽好的案件承作，並對整體不動產授信業務進行授信限額及集中度控管，致力將授信風險降到最低。

合庫銀表示，2023年底土建融餘額約1,500餘億元，較前一年減少約2%。展望今年，合庫土建融業務將持續以都更危老，以及立地條件良好的優質建商為主要承作對象。

中央銀行先前公布國銀11月消費者貸款餘額，其中，建商推案信心指標—建築融資餘額不增反減，11月餘額降至3兆2,350億元，單月減少8.4億元，為2019年3月、近五年以來首見減少；11月建築融資年增率也進一步下滑至4.9%，同樣寫下近五年新低紀錄。

央行官員分析，除政府持續推動打炒房措施，使建商推案態度轉趨觀望外，相較年底為民眾購屋與交屋旺季，著眼接下來將進入農曆春節長假，建商通常不會選在此時開工，而會遞延至農曆春節後。

央行也觀察到，近期建商的興建工程期出現延長趨勢，從過去兩年半，逐步延長至三年以上，甚至有些工程期還拉長到五年，而這也是國銀建築貸款增速趨緩的關鍵主因之一。