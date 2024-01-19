快訊

美體小舖創辦人做醫美昏迷亡 獨子悲痛加告密醫再獲精神慰撫金

政治獻金疑雲…日本自民黨最大派閥「安倍派」解散 壓力落在他身上

何時處理賴清德財產申報？黃國昌質疑查案效率差 監察院回應了

政府打炒房、建商皮皮剉 不動產龍頭銀行2023年土建融餘額罕見衰退

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國內唯一不動產專業銀行土地銀行，2023年底土建融餘額意外較2022年底衰退，為2016年以來、八年首見；且不只土銀，身為房貸主要銀行的合庫銀行，2023年底的土建融餘額約1,500餘億元，同樣較前一年減少約2%。

身為國內不動產放款的龍頭銀行，土地銀行2023年底土建融餘額年減0.46%，對此土銀表示，購地貸款餘額減少原因是中央銀行持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制措施，以及先前台灣處於升息循環階段、通貨膨脹升溫使建商營建成本高漲，導致建商推案態度轉趨保守。

展望今年土建融業務前景，土銀指出，內部授信政策首重資產安全性，對建築貸款採慎選「三好」，包括：地點好、產品好、建商信譽好的案件承作，並對整體不動產授信業務進行授信限額及集中度控管，致力將授信風險降到最低。

合庫銀表示，2023年底土建融餘額約1,500餘億元，較前一年減少約2%。展望今年，合庫土建融業務將持續以都更危老，以及立地條件良好的優質建商為主要承作對象。

中央銀行先前公布國銀11月消費者貸款餘額，其中，建商推案信心指標—建築融資餘額不增反減，11月餘額降至3兆2,350億元，單月減少8.4億元，為2019年3月、近五年以來首見減少；11月建築融資年增率也進一步下滑至4.9%，同樣寫下近五年新低紀錄。

央行官員分析，除政府持續推動打炒房措施，使建商推案態度轉趨觀望外，相較年底為民眾購屋與交屋旺季，著眼接下來將進入農曆春節長假，建商通常不會選在此時開工，而會遞延至農曆春節後。

央行也觀察到，近期建商的興建工程期出現延長趨勢，從過去兩年半，逐步延長至三年以上，甚至有些工程期還拉長到五年，而這也是國銀建築貸款增速趨緩的關鍵主因之一。

建商 合庫 土銀

延伸閱讀

和平談完遺產分配都沒事 兩外甥10年後卻收陌生「房租催繳」

政府尚未公告碳費標準 水泥業：漲幅未定

陳椒華再質疑新竹建案違法排汙水 建商：請拿出證據

中科效應！「這農會」存放款大增 年終至少5個月每人爽領20萬

相關新聞

「護國神山」好棒棒 熱錢狂湧 新台幣匯率登「最強亞幣」寶座

熱錢認錯回補，國內股匯上演報復性反彈行情，在外資瘋狂匯入近十億美元下，新台幣匯率今（19）日收盤強升1.31角，收在31...

日本石川地震賑災 國泰金捐6,000萬日圓 五大金融業合計捐款1.8億日圓

國泰金控今（19）日宣布，捐款6,000萬日圓，以行動送暖日本石川強震災民。包含先前的玉山金控、中國信託銀行、台新銀行與...

陳建仁：抖音成認知作戰平台 審慎評估後續處理

台灣大選落幕後，國內掀起一股討論是否需要禁止抖音的聲浪，對此，行政院長陳建仁今（19） 日表示，台灣是自由、民主、法治國...

新台幣比韓元強…不利出口

新台幣匯率持續強過韓元匯率。國際清算銀行（BIS）公布最新統計，2023年12月新台幣實質有效匯率指數漲至99.36，連...

玉山金獵才 今年徵600人

玉山金控宣布今年預計招募600位各領域優秀人才，其中儲備幹部招募計畫已正式開跑，將招募50位具高度潛力的儲備幹部，透過客...

銀行神卡尬場 逆勢送好康

2024年國內神卡浮上檯面。雖然去年底以來，多家大型銀行開始動手調降手中當紅卡回饋，國內回饋多調降至僅剩1％，海外則砍歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。