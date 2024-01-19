保誠人壽推動兒童保護 去年捐助近300萬元

保誠人壽與家扶基金會自2000年開始攜手保護兒童，陸續展開「星願娃公益計畫」與「真材實學食育計畫」幫助弱勢兒童安全健康成長。去年第四季與人氣插畫家黑眼包合作推出星願娃公益LINE貼圖，並結合員工、保戶、大眾以及企業捐款，總計募款近新台幣300萬元，捐贈家扶基金會幫助弱勢家庭與兒童，除了可以進行約1,736人次諮商服務、協助兒少遠離暴力陰影外，還可以幫助經濟弱勢家庭強化健康的飲食觀念。

保誠人壽表示，身為台灣第一家長期持續關注兒童保護的壽險公司，保誠人壽呼應保誠亞洲公益基金會社區投資核心議題：安全、健康、教育，推展相關活動。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「今年星願娃計畫集結了來自員工、保戶與社會大眾共4,711筆愛心捐款，加上和保誠的『幸福里程公益挑戰』以及『真材食學食育計畫』捐款，總計捐出近300萬元，期望幫助家扶的孩子健康快樂地成長。」

保誠人壽與家扶基金會合作已邁入第25年，捐款累計超過1億6千萬元。其中「星願娃公益計畫」已協助家扶建置及維護21間心創治療使用的彩虹屋、購得14輛兒童保護車作為偏鄉服務使用，透過心創治療、心靈重建與家庭諮商等服務，協助近3萬名兒童遠離不當對待陰影。並連續四年舉辦「真材食學食育計畫」幫助家扶的經濟弱勢兒童及其家庭學習健康的飲食選擇。家扶基金會執行長 周大堯表示：「兒童保護的工作需要大家一起去努力，很高興保誠20多年來陪伴家扶堅定踏實地往前行。」

除了與家扶基金會合作，保誠人壽亦與專家學者合作倡議「i寶保護兒童，誠就未來」，持續推動兒童身心健康與教育，陸續獲得「TSAA台灣永續行動獎」、台北市英僑商會「優良企業貢獻獎－企業社會責任獎」、「金管會金融教育優良案件」等榮譽肯定。保誠人壽將持續善盡企業社會責任攜手各界守護營運所在的社區、共同成就美好的未來。