遠東銀辦Golden Age音樂舞會 帶財管客戶重返20歲

遠東銀行（2845）舉辦「Golden Age黃金歲樂」音樂會，邀請財管貴賓回味當年的輕快節奏和感動旋律，遠東銀總經理周添財與執行副總經理林建忠、個人金融事業群副總經理張小倩均到場與貴賓同樂。

Golden Age黃金歲樂音樂會以音樂和歌聲邀請客戶穿梭時光隧道，重溫屬於自己50、60年代的經典歌曲，現場樂聲與音符交織，每當熟悉的旋律響起，客戶忘情隨節奏舞動搖擺，或與樂團和聲高歌歡唱，藉由音樂的情感共鳴拉近彼此距離。

遠東銀在現場利用即時攝影捕捉每個歡樂的精彩瞬間，巧妙創新客戶體驗。而各式各樣的精美異國料理也讓來賓們盡情享受音樂和味蕾的愉悅，完美演繹出遠東銀想傳達的財富管理「遠銀十樂」品牌內涵，為客戶的生活加值。

遠東銀表示，透過這場熱鬧精彩的音樂舞會，參與的客戶紛紛表示感受到遠東銀的用心和熱情，給予諸多高度好評回饋，有客戶告訴遠東銀，這音樂會和他曾經參與過的其他活動相當不同，讓他感到相當盡興和驚艷。遠東銀一向致力於為客戶提供更多元化的金融服務與活動，未來也會持續舉辦更多類似活動，盼能為客戶生活帶來驚喜與快樂，與客戶建立更加緊密和信賴的關係。