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想存高利看過來！這家銀行3個月最高年息5.35% 數位帳戶1千美元就可存

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

想趕在美國聯準會降息前、搶搭美元高利定存順風車嗎？合庫銀行在農曆新年前、即日起推出美元定存優惠專案，3個月最高年利率5.35%，數位帳戶最低門檻1,000美元以上即可承作。

合庫銀行指出，本檔專案期間為即日起至2月19日，只要是新資金，不論新結購或自他行匯入，達到最低門檻即可享1個月年利率5.25%、3個月年利率5.35%之優惠利率，個人戶或企業戶均可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃辦理，交易方式多元，歡迎大家一同參與。

為落實綠色金融，減少碳排放，本次專案祭出優惠，鼓勵民眾多加利用數位金融服務，數位帳戶最低門檻1,000美元以上即可承作；另於網路平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，即時買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。

合庫銀行表示，本次專案提供1個月及3個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有興趣的民眾不妨把握機會。

合庫 美國聯準會 數位帳戶

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