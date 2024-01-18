將來銀行搶年前信貸商機 推信貸增轉貸免開辦費

將來銀行今（18）日宣布推出信貸轉增貸「零開辦費」專案及利率最低1.9%的「將將龍來貸」，搶攻農曆年前信貸市場商機，將來銀行指出，零開辦費讓客戶最多省下5,000元至9,000元的轉貸費用，要給用戶更無壓力的金融服務。

將來銀行自2022年春季開業起，便以線上申辦信貸最快只需要5分鐘打響知名度，且國人無須跑分行臨櫃辦理也無需列印紙本傳送，全天24小時只需一機在手即可透過APP便捷完成，至今累計申辦信貸客戶已近6萬人次，現在以「利率最低1.97％起」、限時「0開辦費」兩大優惠，搶攻信貸轉增貸商機。

據統計，國人申辦信貸，以投資理財、購車或大筆消費支出為主要目的，將來銀行內部數據也顯示，有高達七成信貸件為轉貸整合他行貸款，若以貸款金額100萬，轉貸後年利率由4％降至2.8％，並重新以7年期分期攤還計算，一年下來約可減少逾12,000元的利息費用，月付金負擔也更為輕鬆，利於資金靈活調度。

國銀業者也指出，隨農曆新年即將到來，不少民眾會添置新車、添置新傢俱或安排家族旅遊，或是在新年之初重新檢視自身財務狀況，進行貸款整合或是重新調配還款金額，已達降息省利或降低月付金及0轉貸手續負擔等目標，若經銀行評估信用狀況、收入支出比後，還有機會額外獲得一筆資金，讓理財或資金運用更有彈性。

同樣適合在新舊年度交替之際檢視的，還有金額更大的房貸，透過將來銀行「全線上申辦」房貸，加上其獨有的「100％設定費補貼」來辦理房貸轉增貸，利率最低只要2.06％起，將來銀行表示，目前雙北、桃園、新竹及台中均申辦線上房貸，預期今年將再陸續開辦台南及高雄地區。