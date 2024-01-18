無腦刷海外消費最高回饋5% 星展啟動整併後最大規模換卡

星展銀行整併花旗銀行消費金融業務，帶動國內最大換卡潮，繼去年12月展開飛行卡整合作業之後，今天再度出手，整合原花旗現金回饋信用卡產品，推出「星展eco永續卡」全系列共推出五張卡別，主打海外消費最高至5%刷卡回饋，綠色消費禮遇再加碼提供最高至10%回饋。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，「星展eco永續卡」是亞洲首張使用可生物分解材質PLA製作的信用卡，在完成永續卡系列換發作業後，星展銀行（台灣）成為亞洲第一大PLA材質信用卡發卡行。

「星展eco永續卡」導入碳中和技術降低製卡過程238噸碳排量 ，相當於減少了汽車繞行地球37圈所產生的碳排量。同時，信用卡權益更納入低碳交通、社企商品與服務等消費場景，期望以實際的優惠加碼，鼓勵卡友擁抱綠色消費。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，現金回饋卡一直是最受台灣消費者歡迎的信用卡類別。整合原花旗現金回饋信用卡產品，「星展eco永續卡」全系列共推出五張卡別，除了原花旗卡友權益維持不變外，「星展eco永續卡」提供國內外一般消費享1.5%現金積點無上限，並針對國人喜愛的海外地區消費加碼提供最高至5%現金積點優惠，同時結合綠色消費加碼回饋，讓卡友能繼續安心「無腦刷」。

星展銀行表示，eco永續卡提供國內外一般消費均享1.5%現金積點，回饋無上限；因應海外旅遊需求增加，星展銀行（台灣）針對國人喜愛的熱門地區，包含新加坡、日本、韓國、美洲、歐洲等地區，推出於當地店家持實體卡刷卡消費享最高5%加碼回饋（含原1.5%回饋無上限加3.5%加碼回饋，加碼回饋每期帳單上限1,000點）。

在現金積點兌點方面，卡友僅須透過專為星展卡友打造的星展Card+ App即可輕鬆兌換，最低僅需100點（即日起至6月30日止），即可選擇即時消費折抵、信用卡帳單折抵、兌換刷卡金或哩程等多元獎勵，彈指間即可輕鬆完成，兌點更靈活、更方便。

除了一般消費回饋，星展銀行（台灣）更針對低碳交通提供額外的綠色消費回饋，卡友刷「星展eco永續卡」支付Tesla充電資費或Gogoro（含PBGN車主）每月電池資費，即可享最高至10%現金積點回饋。

2月16日起至6月30日止，每周一至五持卡於全台星巴克刷「星展eco永續卡」系列卡消費現場調製飲品，即可享免費升級植物奶 。原花旗現金回饋卡卡友在4月30日前完成「星展eco永續卡」新卡開卡，並於30天內新增任一筆一般消費，將再獲得星巴克110元電子禮券一張，無紙化更愛地球。