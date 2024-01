富邦金董事長蔡明興獲教宗方濟各冊封爵士

富邦金控董事長蔡明興今(17)日獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特團爵士」(Order of St. Sylvester),行政院長陳建仁也到場觀禮,蔡明興也是台灣唯一非天主教教友獲此殊榮第一人,他對此表示,獲冊封爵士為崇高榮耀,亦是實踐責任和承諾的新里程碑。

冊封典禮今日於輔仁大學淨心堂舉行,由天主教台北總教區鍾安住總主教主持典禮,行政院院長陳建仁先前也受封聖大額我略團爵士(Order of St. Gregory the Great),他和輔大校長江漢聲、教廷耶路撒冷聖墓騎士團台灣團團長李國強均擔任致詞貴賓,教廷臨時代辦馬德範蒙席(Stefano Mazzotti)亦蒞臨參禮,富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠等家族成員,與富邦集團高階主管及各界友人也到場觀禮。

「爵士」(Sir)為一榮譽名銜,敬稱由教宗所表彰的「宗座騎士團」(Order of Papal Knight)成員;「宗座騎士團」榮獲敬稱「爵士」者由五項級別所組成:基督至高團(Supreme Order of Christ)、金馬刺團(Order of the Golden Spur)、碧岳九世團(Order of Pope Pius IX)、聖大額我略團(Order of St. Gregory the Great)以及聖西爾維斯特團(Order of St. Sylvester),受勳者都是極為傑出人士。

冊封典禮由鍾安住總主教代表教宗頒授爵位,在以拉丁文及中文宣讀教宗詔書後,將表徵屬神甲冑的禮服禮冠、及象徵真理的寶劍授予蔡明興董事長,並頒授勳章及詔書,肯定受勳者蔡明興董事長從此刻起有更多服務的責任。

蔡明興於典禮致詞時表示,能夠獲得冊封「聖西爾維斯特爵士」,是至為崇高的榮耀,亦是實踐責任和承諾的新里程碑。這些年來,富邦除了在企業經營上為客戶、股東、員工等各方關係人創造最大利益,更致力回饋社會、推動永續共好,希望創造企業與社會雙贏的共利效益。這份榮耀,讓他更有力量地向前邁進,貢獻一己心力,為更美好的台灣與世界而努力。

至2023年,富邦金已連續十五年榮登金控每股獲利冠軍之外,富邦金控更長期投入回饋社會,是台灣唯一成立四家基金會的金融業,並針對弱勢、兒童、青少年、長者不同對象的需求,提供全人的社會關懷。此外,富邦亦力挺國內體育和藝術。富邦長期以來鼓勵健康的運動風氣,不僅同時擁有職棒球隊、職籃球隊及甲組成棒球隊,也是唯一贊助四大馬拉松的金融業者。