富邦金董事長蔡明興獲教宗方濟各冊封爵士

富邦金控董事長蔡明興今(17)日獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特團爵士」（Order of St. Sylvester），行政院長陳建仁也到場觀禮，蔡明興也是台灣唯一非天主教教友獲此殊榮第一人，他對此表示，獲冊封爵士為崇高榮耀，亦是實踐責任和承諾的新里程碑。

冊封典禮今日於輔仁大學淨心堂舉行，由天主教台北總教區鍾安住總主教主持典禮，行政院院長陳建仁先前也受封聖大額我略團爵士(Order of St. Gregory the Great)，他和輔大校長江漢聲、教廷耶路撒冷聖墓騎士團台灣團團長李國強均擔任致詞貴賓，教廷臨時代辦馬德範蒙席（Stefano Mazzotti)亦蒞臨參禮，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠等家族成員，與富邦集團高階主管及各界友人也到場觀禮。

「爵士」（Sir）為一榮譽名銜，敬稱由教宗所表彰的「宗座騎士團」（Order of Papal Knight）成員；「宗座騎士團」榮獲敬稱「爵士」者由五項級別所組成：基督至高團（Supreme Order of Christ）、金馬刺團（Order of the Golden Spur）、碧岳九世團（Order of Pope Pius IX）、聖大額我略團（Order of St. Gregory the Great）以及聖西爾維斯特團（Order of St. Sylvester），受勳者都是極為傑出人士。

冊封典禮由鍾安住總主教代表教宗頒授爵位，在以拉丁文及中文宣讀教宗詔書後，將表徵屬神甲冑的禮服禮冠、及象徵真理的寶劍授予蔡明興董事長，並頒授勳章及詔書，肯定受勳者蔡明興董事長從此刻起有更多服務的責任。

蔡明興於典禮致詞時表示，能夠獲得冊封「聖西爾維斯特爵士」，是至為崇高的榮耀，亦是實踐責任和承諾的新里程碑。這些年來，富邦除了在企業經營上為客戶、股東、員工等各方關係人創造最大利益，更致力回饋社會、推動永續共好，希望創造企業與社會雙贏的共利效益。這份榮耀，讓他更有力量地向前邁進，貢獻一己心力，為更美好的台灣與世界而努力。

至2023年，富邦金已連續十五年榮登金控每股獲利冠軍之外，富邦金控更長期投入回饋社會，是台灣唯一成立四家基金會的金融業，並針對弱勢、兒童、青少年、長者不同對象的需求，提供全人的社會關懷。此外，富邦亦力挺國內體育和藝術。富邦長期以來鼓勵健康的運動風氣，不僅同時擁有職棒球隊、職籃球隊及甲組成棒球隊，也是唯一贊助四大馬拉松的金融業者。