台灣邁向少子化、高齡化 三商壽培育近200位具RFA證照人才

因應台灣逐步邁向少子化與高齡化的社會，三商美邦人壽（2867）超前部屬，自2021年起，每年開辦一系列金融專業證照班，包含AFP/CFP國際高級理財規劃顧問以及RFA退休理財規劃顧問認證教育訓練課程，皆有相當優異的成績表現，除了AFP/CFP目前獲證人數為業界第三之外，RFA專業證照在本次上榜人數更高達182位，為業界最高。

中華民國退休基金協會於去年底隆重舉辦的「2023退休理財規劃顧問RFA授證典禮」，由巫慧燕理事長協同各領域嘉賓、以及新科RFA持證人等參與下，共同見證授證儀式。

三商美邦人壽指出，專業的保險業務團隊，從公司內部基礎課程養成，到金融專業證照的取得，成就業務同仁為《全方位的專業退休規劃人員》，藉由他們的專業素養，深入解構台灣長壽風險趨勢、金融保險退休市場機制，以及剖析重要市場商品結構，協助保戶透過多元退休金融商品，研擬最適合的資產配置及規劃，為保戶打造優質無虞的退休生涯。

2024年正式啟航，才剛過完30週年的三商美邦人壽，也邁入了下個三十年的開端，三商美邦人壽表示，將秉持品牌精神「一句承諾一生的朋友」，持續在專業領域上精進，堅持用專業做對的事，努力守護大家的未來。