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台灣邁向少子化、高齡化 三商壽培育近200位具RFA證照人才

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽業務員於RFA新科授證典禮上展現熱情與活力，由三商美邦人壽業務訓練部邱厚霖經理領隊與中華民國退休基金協會巫慧燕理事長及王麗玲常務理事合影。圖／三商美邦人壽提供
三商美邦人壽業務員於RFA新科授證典禮上展現熱情與活力，由三商美邦人壽業務訓練部邱厚霖經理領隊與中華民國退休基金協會巫慧燕理事長及王麗玲常務理事合影。圖／三商美邦人壽提供

因應台灣逐步邁向少子化高齡化的社會，三商美邦人壽（2867）超前部屬，自2021年起，每年開辦一系列金融專業證照班，包含AFP/CFP國際高級理財規劃顧問以及RFA退休理財規劃顧問認證教育訓練課程，皆有相當優異的成績表現，除了AFP/CFP目前獲證人數為業界第三之外，RFA專業證照在本次上榜人數更高達182位，為業界最高。

中華民國退休基金協會於去年底隆重舉辦的「2023退休理財規劃顧問RFA授證典禮」，由巫慧燕理事長協同各領域嘉賓、以及新科RFA持證人等參與下，共同見證授證儀式。

三商美邦人壽指出，專業的保險業務團隊，從公司內部基礎課程養成，到金融專業證照的取得，成就業務同仁為《全方位的專業退休規劃人員》，藉由他們的專業素養，深入解構台灣長壽風險趨勢、金融保險退休市場機制，以及剖析重要市場商品結構，協助保戶透過多元退休金融商品，研擬最適合的資產配置及規劃，為保戶打造優質無虞的退休生涯。

2024年正式啟航，才剛過完30週年的三商美邦人壽，也邁入了下個三十年的開端，三商美邦人壽表示，將秉持品牌精神「一句承諾一生的朋友」，持續在專業領域上精進，堅持用專業做對的事，努力守護大家的未來。

退休規劃 三商美邦人壽 保險 高齡化 少子化

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