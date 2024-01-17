國泰人壽攜國教署推「命運之路」反毒桌遊

國泰人壽與教育部國民及學前教育署展開合作，由國教署擔任指導單位，2023年底首度於北中南辦理「反毒桌遊-命運之路」研習活動，廣邀各縣市約200名教師、社工參與。逾9成參與研習者認為，國壽「命運之路」反毒桌遊對推動反毒教育有極大幫助，認同反毒須從孩童的人際關係切入。

根據內政部統計，23歲以下的青少年毒品嫌疑人數，約占染毒嫌疑人數一成；2022年的人數破3,500人，2023年更增至近3,800人。所以國壽決定開發「命運之路」反毒桌遊，希望幫助孩童建立反毒知識，試圖引導思考「人際關係」中的觸毒風險，同時讓教師、社工設身處地去試想，孩童身陷毒害的可能原因。

國壽表示，本次研習獲得近98%的滿意度，且9成以上參與者都認為，「命運之路」對於推動反毒教育有極大幫助。另有幾位老師回饋，在推廣期間，透過這套桌遊讓孩子放下心防，鬆口深藏許久的秘密；甚至借鏡桌遊裡的案例，反思若是自己遇上類似情境，是否有可能做出衝動決定。

國壽指出，「命運之路」反毒桌遊的內容，首度由「人際關係」的故事做為觀點；為強化反毒教育的溝通深度，除撇除照本宣科的制式教條，也改編各種真實案例，並結合「覆盤」機制，意即遊戲可以回復上一個關卡，重新做抉擇，幫助老師與社工們帶領孩童思考，若重新回到同一情境，孩童是否想做出不同決定，進而遠離毒品的可能。

此外，根據刑事局統計，2023年前11個月國內發生詐騙案件，便已超過3.5萬件，相對於2022年的2.95萬件，成長速度相當驚人，且受騙族群的年齡層越加廣泛。為此國泰以「反詐騙」為發想主體，結合產官學界優勢，催生研發出「詐騙防衛隊」桌遊，於2023年共舉辦逾百場，近9,000位民眾參加；自2019年推廣至今已累計逾300場次，幫助逾15,000名民眾。

推廣過程中，國壽也發現受詐者的年齡越來越低，且詐騙手法層出不窮，故擴充版本推出「詐騙防衛隊2.0」。結合各種孩子們可能遇到的真實案例，包含：竊取個資詐騙、藉由明星夢打工來騙取人頭帳戶詐騙，還有不實廣告、遊戲點數交易、網戀勒索等理由，所構築的網路詐騙。希望能在寓教於樂的過程提升知識，幫助每個人「識詐」進而「反詐」，一起提升守護財產安全的能力。