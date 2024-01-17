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不搭飛機改搭郵輪也要買保險 兆豐推郵輪專屬旅遊險

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
郵輪旅遊再度熱門，兆豐產險推出新郵輪旅遊綜合保險，其中包含海外急難救助醫療轉送最高新台幣300萬元保障。圖/兆豐產險提供
郵輪旅遊再度熱門，兆豐產險推出新郵輪旅遊綜合保險，其中包含海外急難救助醫療轉送最高新台幣300萬元保障。圖/兆豐產險提供

農曆春節長假許多人計劃出遊，告別疫情之後，今年郵輪旅遊再度熱門，看好郵輪市場，兆豐保險（2886）獨家推出「新郵輪旅遊綜合保險」，具備四大特色，提供旅程取消費用補償、旅程更改費用、旅行文件損失費用、醫療等保障，只要在出發前透過網路投保，即可享有海外急難救助醫療轉送最高新台幣300萬元保障。

有別於機票價格居高不下，郵輪憑藉價格優勢成為市場新寵，市場預估2024年至少有10艘豪華郵輪即將來台搶攻旅遊市場，在價格優勢助攻下，水路旅遊可望成為明年觀光市場新趨勢。

然而郵輪旅遊大部分時間都在海上，一旦發生緊急事件導致旅程延誤、取消，或是撥打價格昂貴的衛星電話等突發狀況，目前都不在海外旅行綜合保險的承保範圍，建議可透過郵輪旅遊綜合險 ，為自己打造完整的防護網。

兆豐郵輪旅遊綜合保險，針對郵輪乘客的需求，量身打造旅程取消或更改費用補償，保戶只要在出發前7天發生自己或三等親內家屬病危，必須取消行程，無法取回之預繳的團費及交通住宿費用即可獲得補償；如果在岸上觀光期間因突發事件被迫滯留當地，其衍伸的交通及住宿費也由保險公司負擔，協助旅客趕往下一個郵輪停泊港口登乘。

此外，旅行期間如果遇重要文件損失，郵輪綜合旅遊險也會提供限額補償。

兆豐保險表示，保戶如果在旅程途中碰上突發疾病或緊急意外事故，包含使用海上衛星電話或緊急醫療轉送等費用也在保障範圍內，其中緊急醫療轉送費用最高可達300萬元。

兆豐保險表示，只要搭乘以台灣為母港的郵輪皆可投保，投保年齡從18歲到80歲皆可投保，假設選擇旅平險保額300萬元方案、保期5天為例試算，以網路完成投保，每天費用不到百元就能享有海外急難救助醫療轉送費用300萬元、意外身故或失能300萬元的高額保障，讓您安心享受郵輪之旅。

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