台幣大貶1.77角、交易量爆出31億美元大量 央行說話了

外資狂砍台股451億，大選後連續兩個交易日累計542億元，台股大跌199點，台匯盤中貶破31.4元關卡，終場以31.392兌一美元作收，貶值1.77角，即期外匯市場交易量31億美元。央行表示，國際美元走強、外資匯出，是台幣匯價走貶的原因。

匯銀人士分析，三大原因導致台幣大貶，外資大賣台股，顯示其對政局穩定抱持疑慮態度，其次是金正恩要修憲將南韓列為頭號敵對國家，地緣政治風險加大，同時，美債彈升，美元指數上揚，對台幣造成貶值壓力，三項原因致導新台幣大貶。

16日新台幣最高31.27兌一美元，最低31.433兌一美元，盤中最多貶值2.18角。央行外匯局長蔡烱民表示，國際美元強勢，相對地其他非美貨幣就弱勢，台幣雖然走貶，但貶幅並不是最大，台幣貶值0.56％，少於韓元的0.87％貶幅。

外匯局指出，今年以來，受到外資資金持續流出影響，新台幣對美元匯價貶值2.09％，但貶幅小於日圓3.5％、韓元3.29％、泰銖2.83％，同期間新台幣波動幅度小於其他主要貨幣，顯示新台幣走勢仍屬相對穩定。

蔡烱民指出，去年底外資大舉匯入，台幣快速升值，一路從32.5升至30元價位，外資賣台股後匯出很正常，外資賣那麼多台股，台幣相對就會有貶值壓力，而且央行也沒有發現外資有炒匯情形，未來台幣匯價走勢還是要看國際美元，如果美元走強，其他貨幣就會走貶，台股跟台匯就是反應全球資金脈動。

不過，外匯局也強調，外資資金進出國內匯市頻繁，央行將持續密切關注資金進出情形。

新台幣盤中已貶破31.4，匯銀人士表示，下一個關卡先看31.5兌一美元價位，目前台幣對美元匯率季線與半年線正糾結於此。