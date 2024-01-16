2023年以房養老申貸額大增66億飆新高 3大關鍵原因曝

據金管會截至2023年底統計，國銀承做以房養老，累計核貸7,838件、444億元，2023全年增加了1,141件和66億元，件數和金額各創該統計來的次高和新高紀錄，金融圈指出，非老人觀念改了，而是因房價仍高、銀行年底衝績效及升息不確定因素消失等三大原因所致。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛直言，從2023年台灣央行暫停升息，利率波動的不確定下降，再加上房價緩漲、貸款成數回升，借款信心也回穩，估2024年國銀以房養老業務應會緩步回升。

另一家承辦以房養老業務的銀行主管說，年底都是分行考核、衝績效，第四季多會衝一波，加上房價仍漲，進而推升整體核貸量；該主管認為，2024年以房養老業務應會持穩。

各銀行是在2015年底開辦「以房養老」，前兩年因各銀行陸續加入、業績快速成長，隨老人有土斯有財、留房給子女等觀念根深，加上民營銀行也考量老人長壽、不動產跌價、及利率風險，如今僅剩六大行庫撐起一片天。

這六大行庫是台銀、土銀、合庫、第一銀、華南銀和台企銀（2834）。數據顯示，2023年底光這六大行庫承辦以房養老件數達7670件、核貸額427.85億元，占整體以房養老業務97%，光合庫一家就貢獻了逾1/3。

一家行庫主管坦言「以房養老」算是政策性貸款，民營銀行多不願意做，因為風險高、利潤少，行庫要顧公平待客還要關懷老人，「百瑞老人就算是契約到期了（一般是95歲），依舊給展期，讓老人續住，平時還得了解申貸款是否真實用到老人身上，而非被詐騙或被不肖子女挪用」。

以房養老仍以雙北區承作量居多，主因是中南部老人觀念更保守，要留房傳子、子女也怕被說不孝、讓父母老了還背債，這些都是不利拓展的原因。

據數據顯示，六大公股行庫中，以核貸額度成長率來看，以台銀年增1.26倍達8.78億元最高，因低基期所致；以核貸量能來看，仍以合庫169.8億元居首，土銀105.8億元次之，華南銀和第一銀也都有約60億元之譜。

2023年以房養老業務，首季核貸額度增加17億元，第二季增加16億元，第三季增加15億元，逐季下滑是因傳統第三季有民俗月、放暑假讓業務量較冷，第四季則跳增18億元，全年大增66億元、年增17.5%，年增額是金管會有該統計來的最佳紀錄。