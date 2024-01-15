聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭信用狀詐騙4.9億 台新：已提告且不影響2023年獲利
台新銀行遭貿易商以不實單據搭配越南買方提出的銀行信用狀，以信用狀買斷詐1500萬美元（約台幣約4.9億元），台北地檢署15日指揮調查局，依詐欺銀行罪搜索約談涉及詐騙的王姓公司負責人夫妻等4人，對此台新銀行說明，本案2022年11月已向調查局提出告發。
台新銀行指出，先前買斷越南某銀行承兌後的信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。
相關信用狀業經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，台新目前已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。
台新銀行也強調，對該信用狀的未付金額已於2022年全額提存，不影響台新授信資產品質及獲利表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言