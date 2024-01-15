遭信用狀詐騙4.9億 台新：已提告且不影響2023年獲利

台新銀行遭貿易商以不實單據搭配越南買方提出的銀行信用狀，以信用狀買斷詐1500萬美元（約台幣約4.9億元），台北地檢署15日指揮調查局，依詐欺銀行罪搜索約談涉及詐騙的王姓公司負責人夫妻等4人，對此台新銀行說明，本案2022年11月已向調查局提出告發。

台新銀行指出，先前買斷越南某銀行承兌後的信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。

相關信用狀業經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，台新目前已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。

台新銀行也強調，對該信用狀的未付金額已於2022年全額提存，不影響台新授信資產品質及獲利表現。