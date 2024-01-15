大股東隔空交火！新光金強調「沒有不增資」最新決議曝

新光金控（2888）增資案再起波瀾，大股東們隔空喊話，引發外界關注，對此，新光金今（15）日提出四點聲明，強調公司自始至終都認為確實有必要增資，並沒有不增資；而為了尋求有效根本解決新壽資金缺口的方案，董事會已在去年底決議委聘外部顧問公司進行財務診斷。

新光金發言人林宜靜表示，第一，為符合主管機關對壽險公司資本適足性（RBC）要求，公司自始至終都認為確實有必要增資，並沒有不增資。

第二，面對人壽子公司的RBC缺口，並非70億元就可以解決的，2023年8月28日董事會經全體出席董事同意，和主管機關努力溝通，爭取死利差互抵責任準備金及不動產增值利益準備金列入RBC計算，但幾次溝通並未獲金管會同意。

第三，新壽面對2026年接軌IFRS 17及TW-ICS的壓力，確實有資本的缺口，為積極尋求有效根本解決新壽缺口的方案，公司董事會已在2023年12月27日決議委聘外部顧問公司進行財務診斷，協助評估是否有其他可行的自救方案，以兼顧股東權益及公司永續經營的情況下，在外部顧問完成評估後，方案將送董事會討論。目前顧問公司也正在遴選當中。

第四，新光金將持續與主管機關溝通，爭取監理寬容以期有效解決問題。

最後，林宜靜表示，新光金歷年來已透過各種方式挹注上千億元資金給予人壽子公司，但人壽子公司仍有待解決的資本需求，2023年6月董事會改選後，新經營團隊成員及全體同仁均竭盡心力共同尋找解決資本需求的各種良方，以期扭轉人壽子公司經營。

林宜靜強調，公司也衷心期盼股東們能共同支持，給經營團隊多一點鼓勵，同時，也期盼主管機關能體恤業者努力，給新光金一些協助來度過困境，面對未來更具挑戰的經營環境。