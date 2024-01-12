上海商銀再添一分行 落腳台南科技園區

上海商業儲蓄銀行（5876）南科分行於1月3日正式營業，由總經理郭進一親臨主持開幕剪綵。南科分行為上海商銀第77家分行，上海商銀指出，南科分行建置更多數位服務環境，以因應數位時代。

上海商銀目前於國內已設立72家分行，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，並於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處。台南南科分行加入市場營運後，使該行分行家數提高至77家。

南科分行以全新現代化設計，營業大廳簡潔明亮的白色櫃台，搭配上海商銀招牌橘紅色系列設計，打造出現代化銀行專業尊榮的樣貌，高矮櫃台業務分流及增設貴賓洽談空間，不論是舒適的等候區，或是洽辦業務的動線規劃，都能讓客戶耳目一新。

因應數位時代來臨，南科分行以全新數位型態分行呈現，建置更多數位服務環境，強化網際網路及行動服務的全方位金融服務，秉持處處為您著想的服務理念，提供高齡客群金融友善服務，並以數位品牌Cloud Bank吸引年輕客群，擴大服務台南地區客戶。

上海商銀南科分行為全功能分行，提供存款、房貸、消費性貸款、企業貸款、境外金融、財富管理、信用卡及24小時ATM、網路銀行、行動銀行等數位金融服務。