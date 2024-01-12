徵才起跑！永豐金2024年招募1500人：AI人才保百萬年薪

金控徵才起跑！永豐金控（2890）向人才招手，2023年全年獲利大爆發的永豐金控，最新宣布，預計2024年將全面招募1400到1500人，招募類型包括AI技術研發、AI應用開發、策略人才、法金、財富管理、存匯作業、客服、數位金融發展與規劃、策略規劃與營運管理等，最受外界矚目的MA預計招募60人。

永豐金控為了培養專業領域人才，2024年還開出六大招募計畫，一共要招募近270位人才好手。

第一為Turing Plan人工智慧技術菁英，以AI技術研發、AI應用開發為兩大核心主軸，計畫為期二年，保障年薪百萬以上，預計招募8人。為了吸引人才，開出多元辦公方案，提供時間運用彈性。

永豐金控相當重視人工智慧人才，去年12月，曾經首度攜手全球資訊安全解決方案領導廠商趨勢科技，舉辦「永豐AI GO競賽」，並與趨勢科技旗下「T-Brain AI實戰吧」競賽平台合作，共同打造永豐與AI領域優秀人才的互動橋樑，競賽主題「攻房戰-不動產估價現值預測」，期望藉由實際業務資料結合人工智慧技術應用，梳理影響房價高低的關鍵因素，進而為每一筆房產找出最適的價值。活動期間共計972隊報名參賽、匯集近1,600位AI好手參與。

第二，銀行策略人才招募計畫，預計招募人數約40人，採定崗招募，專業培訓及客製化的輪調計畫培養銀行基層骨幹，打造屬於永豐的管理梯隊。開出兩大策略人才招募方案，首先為MA碩士組，共計有數位金融、財富金融、法人金融、零售金融、風險管理、經營企劃、資本市場、資訊科技一共八大組別。其次為PA學士組，共計行銷企劃、數位規劃、資訊專才、數據分析共四大類別。

第三，法金新鮮人招募計畫，約招募50人，主打透過專業課程及專屬mentor帶領成為可獨立作業的ARM。

第四，理專新鮮人培訓計畫，共計要招募60人，將透過三段式結構訓練，包含專業訓練、實務演練、回訓檢測，逐步引導成為專業理財人員。

第五，卓越人才實習就業計畫，預計招募100人，分為存匯作業、儲備理財業務及客服三大類，鎖定大四學生，以正職聘僱，實習結束安排晉升考核，股利長期留任。