比特幣現貨ETF美核准上市 金管會：國內無法發行

美國證管會（ＳＥＣ）主席詹斯勒宣布，十日已核准十一檔直接投資比特幣的指數股票型基金（ＥＴＦ）在美國上市，十一日開始交易。這對規模約一點七兆美元的數位資產產業具有里程碑意義，讓投資機構和散戶投資人能在不直接持有比特幣的情況下，也能投資比特幣。

儘管美國證管會對比特幣現貨ＥＴＦ開綠燈，但國內民眾想投資台版的比特幣ＥＴＦ，恐怕還得等一等。金管會證期局副局長黃厚銘昨天說，依規定ＥＴＦ追蹤指數的成分股必須是股票、債券等其他經核准的有價證券，比特幣並非有價證券，投信業者無法發行。若有國外業者來台賣比特幣ＥＴＦ或基金 ，也視同違法。

至於國內投信業者的基金追蹤美國掛牌上市的比特幣ＥＴＦ是否可行？黃厚銘說，單一連結也不行；若採取共同基金（Fund of Fund），因仍是連結有價證券，法規上允許，但需採個案審理，主要包括投資人保護等面向。

在美國核准發行比特幣ＥＴＦ後，黃厚銘表示，未來台灣是否修法規跟進，還需要研究、收集各國資料才能做評估。

在美券商開戶 可直接投資

若民眾想投資在美國交易所上市的比特幣現貨ＥＴＦ，專家表示，只要在美國券商開戶，交易種類涵蓋美股、ＥＴＦ、選擇權、期貨、債券、外匯、共同基金、加密貨幣等。至於能否透過證券商複委託方式投資，官員說，複委託與在國內招徠銷售的情況不同，金管會正在研究是否放行，近期會有結果。

不過，比特幣投資涉及很多專業問題，包括交易及保管都是很大風險，國泰證期顧問處經理蔡明翰說，比特幣名聲很大，真正有比特幣交易經驗的人卻很少，因交易存在不便性，保管也有很多問題，若有投資機構、ＥＴＦ發行商願意幫投資人處理這些投資門檻，應該會很受歡迎，但比特幣ＥＴＦ無法避免虛擬貨幣暴漲暴跌的特性。

乙太幣ＥＴＦ 美5月審核

根據ＳＥＣ網站的公告，包括貝萊德、景順、富達、方舟投資等公司申請的十一檔比特幣ＥＴＦ獲准通過。而ＳＥＣ的決定也帶動比特幣走揚，台北時間昨晚十一時許，比特幣漲幅逾百分之四，價位逾四萬八千美元；至於乙太幣上漲幅度超過百分之八，站上二千六百美元。外媒報導，ＳＥＣ預計五月決定是否批准乙太幣現貨ＥＴＦ上市。

一些分析師指出，市場可能早已預期ＳＥＣ將核准比特幣現貨ＥＴＦ，比特幣價位早已反映，近幾個月來比特幣已上漲超過百分之七十，本周稍早攀抵二○二二年三月來最高水準。羅森布拉特證券公司總經理龐德則說：「這次ＥＴＦ的核准將進一步讓比特幣合法化。」

針對ＳＥＣ宣布核准比特幣ＥＴＦ的發行，新世代金融基金會董事長陳冲昨天表示，加密資產方興未艾，當務之急，還是趕緊確定數位資產（包括ＮＦＴ）的主管機關，並健全其法制，如依現狀，行政院僅用鋸箭+補鍋法指定主管部會，卻未提供任何法律基礎，又寄望業者自組公會，訂定自律規範，沒有他律的自律，終將會是場災難。