7家壽險公司手抱1242億俄債 一年來幾乎無力動彈

據金管會對壽險、銀行、基金等曝險最新統計，截至112年11月底，國內有7家壽險公司，手上還抱了1242億元俄羅斯債券，是各業別中最大的苦主，且持債水位近一年來僅因為匯率變動之故而減少26億元，基本上形同幾乎都沒賣，到底何時會「下車」，已成為金融圈議論的話題。

金融圈議論的焦點在於，壽險公司手中持有的俄債，有去無回的機率大得多，已經形同損失，但壽險公司卻是抱著等，相較之下，銀行處理卻是明快得多，其中據了解，京城銀行早在一年前就已全數認損出清俄債、浴火重生，兩者相較之下對比鮮明。

統計顯示，目前原本持俄債的8家壽險公司，僅1家出清持股，其他家幾乎「原封不動」；壽險業者也向金管會表示，雖管俄羅斯政府願以盧布給付，但由於受歐盟制裁之故，使境外投資人支付受阻，從112年5月25日以後就未再收到公債利息，但其餘債券仍有收到利息。

保險局統計，112年11月單月並未有壽險公司提列預期信用損失，在112年11月時，帳載金額為等值新台幣1242億元，逾期損失為193億，111年11月的帳載金額為等值新台幣1268億元，保險局副局長林志憲解釋，較去年同期減少26億元，主要因為匯率變動之故，至於逾期損失的部分，111年11月是169億元，因此，112年對照111年增加24億元。

在銀行持俄債的統計上，銀行局統計，112年11月底尚有4家銀行有俄羅斯曝險，其中，111年11月底為51.57億元，授信為0.38億，投資為51.19億，到了112年曝險已較111年減少18.38億，減少的原因主要因為債券到期，此外，已提列的部分因而也減少為25.24億，若和原先的40.77億，等於減少15.53億元。

證期局對在國內銷售的境內外基金持俄羅斯債券的統計顯示，境內基金2023年11月底為12.75億，2022年11月底25.12億，一年下來減少12.37億，減少49%，境外基金，112年11月底2.01億，111年11月底5.42億，減少3.41億，減少63%，證期局副局長黃厚銘說明，評價損失認列，以及處份的雙重原因，造成曝險金額下降。