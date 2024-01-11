精英召開股東臨時會 鍾依文續任董事長、陳嘉生接任總經理

精英電腦（2331）今(11)日召開股東臨時會，提前全面改選董事，會中順利選出7席董事（含4席獨立董事），並於會後召開臨時董事會，推選鍾依文續任精英電腦董事長，並完成各委員會召集人及主席選任。

精英11日股東臨時會改選出7席董事，董事代表人分別為：鍾依文、王明正、賴冠伶、詹文雄、陳明星、焦裕洲、李金德。會後亦立即召開臨時董事會，推選鍾依文為精英電腦董事長；審計委員會推舉陳明星獨立董事為審計委員會召集人及主席；薪資報酬委員會推舉李金德獨立董事為薪資報酬委員會召集人及主席。

新董事會成員目標一致，且各具備豐富專業背景，將於董事會決策中貢獻所長，支持精英多元布局、精實管理的策略，強化公司專業治理，並朝永續經營為目標共同努力。

股東臨時會後，王金來總經理同步向公司遞交辭任總經理一職，故董事會中亦決議委任陳嘉生接任新任總經理職務，董事會感謝王金來總經理2年多任期期間對精英的諸多貢獻，而陳嘉生總經理具備豐富資訊科技業經驗，亦期許新總座到任能發揮所長。

陳嘉生總經理曾任職宏碁電腦、IBM台灣分公司、精英電腦資深業務副總經理、北京訊宜創新電子股份有限公司董事長兼總經理、廈門燦坤實業股份有限公司事業部總經理、深圳三諾集團策略顧問及香港大巨集集團股份有限公司創辦人等職務，對精英過去發展有相當熟悉度。

董事會相信在董事長暨執行長鍾依文及總經理陳嘉生的帶領之下，精英電腦會持續利用數位轉型優化內部營運、應對地緣政治與新興市場之製造轉型，擴大創新，讓精英觸角更多元化，走有利於精英發展的路，達成公司成為科技業專業設計製造領導品牌之願景目標。