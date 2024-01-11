快訊

恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

Uber企業版提供三大永續工具 助攻華南金控推動綠色差旅

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Uber企業版提供三大永續工具，助力華南金控落實碳足跡管理，推動綠色差旅。Uber企業版提供
Uber企業版提供三大永續工具，助力華南金控落實碳足跡管理，推動綠色差旅。Uber企業版提供

碳盤查時代來臨，因此落實淨零碳排行動與碳足跡管理已成為企業的重要目標之一。Uber企業版今日宣布與華南金控合作，藉由Uber企業版提供含油電混合車、純電動車等環境友善乘車選項的永續商務計畫，同時結合Uber企業版「永續發展後台」，幫助華南金控推動綠色差旅，追蹤商務乘車的碳排放數據，完善內部碳足跡管理，朝向淨零碳排邁進。

Uber企業版表示，華南金控是Uber企業版永續解決方案的第一個公股金控合作案例。Uber企業版除了提供極佳的客製化彈性來提升差旅營運效率與數位化管理，也提供華南金控掌握範疇三的碳排量能見度，進而優化減碳策略，以實踐淨零目標。Uber企業版很榮幸能助力公股金控打造綠色差旅方案，並及早完善淨零碳排路徑規劃，成為業界永續標竿。

華南金控表示，華南金控選擇與Uber企業版合作，期望透過Uber企業版包含『企業乘車方案』預先設定等功能，讓公務車之運用更有彈性，且簡化人工審核及繁瑣的報帳流程，達到數位轉型；另透過Uber企業版免費的『永續發展後台』，可即時監控整體乘車碳排量、以及搭乘減碳車種的碳排量。期能將淨零議題落實到企業營運之中，為環境永續盡一份心力。

Uber企業版為華南金控提供三大永續工具，助力華南金控綠色差旅。首先，藉由「Uber企業乘車方案」的設定，凡符合企業自設條件的商務差旅行程將直接匯入企業後台帳務系統，不僅大幅簡化報帳流程，讓員工更願意自己叫車，公務車量能得到釋放，同時無紙化、數位化管理亦達減碳效益。

其次， 華南金控員工可自行藉由Uber App選擇提供純電車、油電混合車的「減碳優步」乘車選項，讓員工輕鬆落實企業的減碳目標。在此基礎上，Uber 企業版提供免費的「永續發展後台」，供華南金控可即時監看商務行程的碳排量、行車距離、低碳排車種行程佔比等數據，有效管理追蹤員工差旅所產生的碳足跡，進一步作為碳盤查及減碳策略制定的運用。

為掌握國內外淨零轉型浪潮、發揮自身影響力，華南金控自2016年起積極採取ESG相關作為，包括訂定集團「供應商承諾書」，要求集團各子公司供應商遵守誠信經營、環境永續及維護基本人權等相關規範。於2021年加入「公股金融事業ESG倡議平台」，持續以創新思維的經營管理模式，接受新的工具及管理方案。2023 年華南金控主辦「第三屆公股金融事業聯合供應商大會」，透過「公股金融事業ESG倡議平台」的交流，以「實踐永續轉型 邁向淨零目標」為題，將淨零議題落實到企業營運之中。此次採納Uber企業版，即是期許能夠加速轉動永續轉型之路。

華南金控 Uber 減碳

延伸閱讀

邁向多元、永續發展 臺灣指數公司三項新目標

環團評點總統候選人氣候政見 籲強化減碳

倍力營收／12月1.61億元、年增172.88% 再創歷史新高

東吳開ESG選修課 邀跨域專家分享永續實踐經驗

相關新聞

獨／高股息ETF太熱 金管會啟動專案金檢 首波查元大、國泰投信

據了解，由於高股息ETF（指數型股票基金）太熱，金管會在2024年一開始，就先啟動配息型ETF的專案金檢，並且先從元大投...

陳冲：加密貨幣像打不死的蟑螂 宜速確立NFT主管機關

新世代金融基金會董事長陳冲今天發文形容，加密貨幣就像打不死的蟑螂，是無法逃避的，政府應該要盡快法治化。

新加坡REITs展現韌性 收益型資產成為投資曙光

法人機構預估2024年底美國CPI年增率將回到2.4%、核心CPI年增率2.6%，美國通膨回歸正常化，市場預估聯邦公開市...

美降息在望 南山人壽董座：台灣壽險業保費將重拾成長

彭博資訊報導，台灣壽險業過去幾年飽受美國聯準會「暴力」升息之苦，如今終於迎來降息哨音。台灣第三大壽險公司南山人壽的董事長...

陳冲：不管是不是打不死的小強 當務之急是健全加密資產法制

美國證管會台北時間今(11)日正式宣布核准比特幣 ETF 的發行，新世代金融基金會董事長陳冲表示，半個月前，經濟學人雜誌...

群益投信今年第1季投資展望 股、債契機兼具「LONG」配置策略掌握行情

2023年下半年隨通膨降溫明確、美國聯準會暫停升息，市場對於今年降息預期增溫之下，帶動投資情緒，主要股、債市迎來反彈行情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。