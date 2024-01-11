惠譽信評：大中華區主權評等展望維持中性 但債務壓力加劇

惠譽信評對2024年大中華區主權評等的行業展望為中性。惠譽認為，儘管外部需求不振及中國大陸房地產行業低迷等逆風因素仍將令大中華區的經濟承壓，但預測該地區2024年的增長前景將大致呈平穩態勢，且優於其他評等相同的國家和地區。大部分地區的政策緩衝應足以應對增長風險，不過，自2019年以來，中國大陸的財政指標相對於評級為 『A』的國家和地區有所下降。

惠譽預期，中國大陸的經濟增速將從2023年的略高於5%放緩至4.6%。為遏止經濟下行風險，政府可能會審慎部署政策支援，並更多的使用財政政策。該等支援可能會令財政赤字擴大，並給債務率帶來進一步上行壓力。 在房地產行業持續蕭條的壓力之下，地方政府的城投債務料將繼續逐步納入當地政府的資產負債表。

儘管前景展望喜憂參半，香港、澳門和台灣均保持穩健的財政和外部信貸緩衝，應能應對未來挑戰。惠譽預測，香港經濟在歷經新冠疫情後穩步復甦，但2024年的增速將自3.2%放緩至3.0%。受益於博彩業收入的大幅反彈，澳門的經濟在2023年76%的強勁增幅基礎上，仍將在2024年繼續擴張15%。受惠於全球科技周期復甦跡象初現，台灣的經濟復甦是漸進的，增速從2023年的1.0%升至2024年的2.8%。