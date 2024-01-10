國內首檔！鋒裕匯理投信推出淨零碳排全球企業債券基金

鋒裕匯理投信推出鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金，於1月8日開始募集，這是全台第一檔基於巴黎協定限制全球氣溫升幅目標為原則、聚焦具淨零承諾企業的債券基金，主要投資全球投資等級企業債，聚焦致力淨零排放的企業，且兼顧「高排放行業、邁向淨零」標的。

鋒裕匯理投信指出，全球經濟和金融市場正處於轉捩點，應逐步邁向淨零承諾，以實現巴黎協定設定的暖化目標。目前優質大型企業已承諾、設定並驗證其減碳目標。預估未來將有更多企業邁向「淨零碳排」發展路徑，投資相關債券可望支持致力於淨零和低碳轉型的企業。

鋒裕匯理投信指出，在鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金投組，納入符合科學基礎減碳目標 (SBTi) 的公司，以及對減碳承諾明確透明的公司。模擬投組碳排放濃度應低於企業債券指數。