快訊

美客機門板飛脫…15歲男「被迫裸上身」 女乘客1舉動超暖心

獨／不同版本國家警報？昨搭機返台 他竟收到簡體字「總統警報」

八代亞紀：日本「演歌女王」華麗熱情的歌唱人生

國內首檔！鋒裕匯理投信推出淨零碳排全球企業債券基金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

鋒裕匯理投信推出鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金，於1月8日開始募集，這是全台第一檔基於巴黎協定限制全球氣溫升幅目標為原則、聚焦具淨零承諾企業的債券基金，主要投資全球投資等級企業債，聚焦致力淨零排放的企業，且兼顧「高排放行業、邁向淨零」標的。

鋒裕匯理投信指出，全球經濟和金融市場正處於轉捩點，應逐步邁向淨零承諾，以實現巴黎協定設定的暖化目標。目前優質大型企業已承諾、設定並驗證其減碳目標。預估未來將有更多企業邁向「淨零碳排」發展路徑，投資相關債券可望支持致力於淨零和低碳轉型的企業。

鋒裕匯理投信指出，在鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金投組，納入符合科學基礎減碳目標 (SBTi) 的公司，以及對減碳承諾明確透明的公司。模擬投組碳排放濃度應低於企業債券指數。

債券 巴黎協定

延伸閱讀

中鋼小鋼胚加熱爐可「一鍵降溫」 省錢又減碳

新興債上攻 快點火了

聰明投資 有致勝公式

投信強打收益型股債基金

相關新聞

中信金儲備幹部招募逾60人 全年徵才7000人

中信金今天表示，今年儲備幹部招募計畫（MA計畫）共開放10個組別，新增投資專案、投資經管組別，預計招募逾60人，首年就有...

壽險虧損牽動排名！中信金躍居金控獲利第二大 與富邦金並列雙雄

壽險虧損牽動前三大金控獲利洗牌。根據大型壽險金控今天發布的最新獲利統計，中信金以全年獲利560.81億，超車國泰金的51...

中信金2023年大賺560億元 與子公司中信銀均創新高

中信金控（2891）2023年全年自結獲利出爐！累計中信金控與子公司中信銀2023年全年獲利均創下歷史新高，中信金202...

美國CPI出爐前夕 新台幣貶1.17角收逾半個月新低

美國消費者物價指數（CPI）出爐前夕，市場態度保守，美元回彈加上外資匯出，新台幣兌美元放量走貶，今天收31.14元，大貶...

新台幣匯率升值拖累！國泰金2023年全年稅後賺515億元 年成長36%

新台幣匯率強升拖累壽險金控獲利表現。國泰金控（2882）今（10）日公布，2023年12月稅後淨損48.2億元，累計全年...

搶攻賞櫻熱 街口支付再推旅日支付優惠

街口支付（JKOPay）2023 年第4季日本跨境支付交易規模持續創下新高，為不少民眾省去現金找零麻煩、部分商家不支援信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。