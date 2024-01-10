迎龍年！台新開運水、發財金登場 加碼換匯定存優惠

2024甲辰龍年即將到來，台新銀行特別準備開運發財三寶「開運水」、「發財金」、以及「平安御守」，讓民眾在新的一年永保安康，迎龍年招財運。今年台新（2887）特別準備88,888瓶「開運水」，挑選吉日吉時已放入台新銀行金庫，吸收滿滿的財氣，並以「財神」圖像搭配紅瓶蓋的「發」字，祈願客戶財源滾滾來；58,888份「發財金」則送到金山財神廟，以及北港朝天宮誦經加持；「平安御守」則是經過龍山寺的祈福庇佑。台新龍年開運發財三寶，1月16日起將於全台分行開放領取。另外，台新銀推出多項優惠，首先是外幣優利存款專案，年息可享5.2%

今年台新銀行也為台新YBO兒童會員貼心準備5,000份龍年小提燈，以飛龍跟雲朵為概念設計，象徵財運飛龍在天，讓小朋友可以一起同樂。台新銀行是業界唯一將財管家庭會員結合YBO(Young Banker Officer) 兒童會員的銀行，父母親可在春節後帶著小孩到台新銀行開立兒童帳戶，領取「平安御守」，並將過年收到的紅包替小朋友進行理財規劃，作為未來的教育基金，從小學習理財讓孩子一輩子受用。因應後疫情時代數位拜年需求，台新銀行也推出AI生成賀年卡服務，即日起至Richart Life APP即可免費製作專屬賀卡分享年節祝福，並可領取「金龍迎春大紅包」優惠券，有機會抽到「台新Point 8,888點」。

台新銀行客群經營處副總經理江依霖表示，迎接龍年到來今年特別準備88,888瓶「開運水」，還有58,888份「發財金」，以8的吉祥數量進行安排，希望客戶在金龍年都能發財順利、財運興旺。「平安御守」則是限量888份，來行新申辦YBO兒童會員即可獲得。民眾領取到「開運水」後建議放在家門兩側45度角的財位，擺放至元宵節後再飲用，為全家財運加分；拿到「發財金」後可放在皮夾、皮包或保險箱等放置財物的地方，可以招來財運；「平安御守」則是放在小朋友的書包或筆袋中，增添健康平安的庇佑能量。

為迎接金龍年，台新銀行今年更特別推出多項優惠，首先是外幣優利存款專案，隨著Fed美國聯準會啟動降息，美元持續走強，台新銀行也推出「轉轉幣3外幣定存專案」，即日起至3月29日優惠期間，單筆定存美金1仟元以上美元，年息可享5.2%；此外因應年節期間為出國旅遊旺季，台新銀行推出加碼回饋活動持有台新國泰航空聯名卡的客戶於即日起至2月29日成為新財富管理千萬會員有機會獲得25,000哩的里程回饋，可兌換東京來回機票。

同時，為鼓勵民眾多利用美元換匯，限定名單客戶於即日起至3月31日換匯美金3仟元以上，即可領取新春好運米一盒，民眾可趁年節手上資金較為充裕時進行更多元的資產配置，提早規劃為自己賺紅包。