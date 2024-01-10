落實普惠金融 元富證券積極推動「公平待客」好行為

新光金控旗下元富證券關注客戶需求且積極維護客戶權益，元富為讓公平待客文化深植於每位員工心中，從上而下貫徹公平待客服務核心價值至全體員工，特別在去(2023)年第4季舉辦一系列公平待客推廣活動，公開頒獎並感謝同仁積極參與，期透過多元有趣的推廣形式，提升公司同仁對公平待客精神的認知，進而內化為日常業務的各項推進行為。

這次徵選活動，由元富證券張清發總經理與高階主管組成評審團隊，在80件參賽作品中選出十件優異作品，並舉行頒發典禮頒發獎狀及獎金以鼓勵同仁。

張清發表示，此次參賽文案中，有高達三成的作品與防制詐騙有關，顯示公司同仁有充足的防詐意識，有助於在日常客戶往來互動中協助客戶降低受詐騙的機率，這也與主管機關重視金融業者防詐騙作為，將防制詐騙的措施及成效列為公平待客「注意與忠實義務原則」的加分項目精神不謀而合，接下來，公司後續會將參賽作品相關建議交予公司權責單位列入評估，持續優化公司公平待客作為。

第一階段的「公平待客你我他有獎徵答活動」，為公司藉由每日對全體員工介紹項公平待客原則政策及策略，並透過淺顯易懂的案例說明，加深同仁印象，最末再進行課後小測驗，測驗全對者有機會抽中超商禮券，目的讓同仁能更深入了解公平待客內涵，同時反思平日工作是否可與公平待客作為相結合；第二階段「公平待客好行為徵選活動」則是募集元富公平待客好行為相關文案及影片，參賽作品類型主要為同仁撰寫或拍攝公平待客親身優良事蹟或具體建議，主題涵蓋身障人士友善措施、防範詐騙宣導、金融教育推廣及降低數位落差等，參賽同仁積極發揮創意，有與警局合作拍攝防詐影片，也有邀請客戶入鏡拍攝以實際瞭解客戶心聲，另外也有不少活潑生動的動畫宣導作品。

元富證券除了透過各種活動提升同仁公平待客認知外，公司亦從各方面打造金融友善環境，除先後推出手語開戶服務、樂齡專線，日前為更符合弱勢族群網路操作及使用需求，透過優化及更新網站將金融友善專區升級為 AAA 無障礙網頁最高等級規格，更為國內證券業首創，展望未來，元富證券將持續完善公司公平待客作為，滿足及保障客戶投資權益。