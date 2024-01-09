網銀出招定暫時狀態處分 智冠回應了

針對網銀今日聲請定暫時狀態處分，智冠（5478）發言系統晚間發出聲明稿回應，以下為聲明稿內容：

針對網銀公司 113 年 1 月 9 日聲明稱提出定暫時狀態處分乙節，本公司聲明如下，釐清事實暨免公眾及投資人遭受誤導：

1、本公司對於網銀公司持續以提告董事背信（刑案）、提告定暫時狀態處分（民案）等作為，利用新聞媒體曝光製造不實輿論，意圖給主管機關壓力之作法，予以譴責。

2、本公司至今尚未收到商業法院送達之書狀，待收到後當依法答辯暨請法院駁回網銀聲請。

3、網銀公司隨意摘取公開說明書部份內容，指控估值計算有誤。然本次換股案，業經獨立專家依其專業推算兩家公司之股權合理價格，其所採用之財務模型及市場資料均為公平、公正且具一致性及可比較性者，其最終結論亦經得起考驗。網銀公司不諳財務評價專業及未對榮剛之業務與財務做深入了解，逕自指控指標採用不合理，致使榮剛價值高估 51%，實屬無的放矢，缺乏專業知識與能力。其以斷章取義方式所提出之觀點，既錯誤百出也不符合市場評價一般慣例與原則。

4、誠如以往聲明所述，本公司發展策略聯盟，是為本公司開展事業版圖，而不是墨守於所謂同業、遊戲甚而進入博弈競爭，此為本公司之商業判斷；至網銀公司忽視現實遊戲產業困境、競爭法規限制等問題，一味求取所謂整合云云，並不可取。

5、本公司再次重申，本公司董事長、董事及獨立董事等人，基於合理的商業判斷、公司經營理念、審酌策略聯盟合作之短中長期綜效，依循相關取處辦法、並以自身專業肯認專家意見，進而作成換股決議，乃確實履行董事忠實義務及注意義務，且並無致公司權益受損害。

本公司力求捍衛清白，釐清錯假不實指控，供公眾及投資人明察。