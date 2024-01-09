永豐金證券擴增一站式理財場景 攜手街口支付App串連開戶

永豐金證券擴增理財場景再下一城，從跨業金融領域拓展到最熱門的電子支付，宣布與街口支付攜手合作，即日透過街口支付 APP，就能串連永豐金證券一站式開戶服務。永豐金證券表示，至今(2024)年3月17日前，投資人透過透過街口支付 APP指定連結完成線上開戶，即可獲得100元街口幣；首次成交任一筆電子交易（台股現貨、海外股票、國內期貨）不限名額每人可再獲得100元街口幣。

永豐金證券成功打造數位金融理財場景躍居數位券商領先地位，永豐金證券指出，讓投資理財無形嵌入日常生活，降低第一筆交易的進入門檻，是擴增金融服務生態圈的關鍵之一，根據銀行局電子支付帳戶摘要統計表，全台電子支付使用者人數總計高達2,642萬，消費者在電子支付使用比率持續深化，因此選擇與目前穩居電子支付市占第一的街口支付合作，開啟數位開戶新場景。

線上開戶常見兩大痛點，永豐金證券提出全面性解決方案，對尚未有銀行戶但有興趣開始買股票的投資人，過去需要開立證券交易帳戶及銀行交割帳戶兩個繁瑣申請，永豐金證券2021年推出一次申辦五個帳戶的線上開戶，包括永豐銀行 DAWHO 台幣存款帳戶、外幣存款帳戶、信託帳戶，以及永豐金證券「大戶投」國內證券帳戶、複委託帳戶五種帳戶，簡化投資人重複申請線上開戶、上傳證件、填寫資料欄位的繁瑣流程。目前更已完成投資人使用大戶投 APP 買賣股票，直接同步看到永豐銀行交割帳戶的餘額，以及近七日的交易明細，清楚掌握金流。

另外，對於想直接以現有銀行數位帳戶當作股票交割帳戶的投資人，永豐金證券去(2023)年推出「資金管理帳戶」新服務，只要擁有12家銀行任一帳戶（土地銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、國泰世華、兆豐銀行、新光銀行、遠東商銀、元大銀行、台新銀行、中國信託）並且開通網銀功能的投資人，即可將自己常用的銀行戶，約定客戶現有存款帳號，作為台股證券出入金帳戶使用。

永豐金證券表示，街口支付 App 的用戶可以直接在街口 App 看到永豐金證券開戶資訊，只要於 App 內點擊指定連結，前往永豐金證券完成線上開戶並達成首次電子交易，不限名額200元街口幣好康大方送。永豐金證券強調，將持續對民眾最有感的「線上開戶體驗」優化，節省客戶時間讓投資變得更簡單。未來將結合金融科技，強化與電子支付等第三方業者的開戶身分確認與支付串連，打造全方位金融生態系2.0，讓用戶不需在不同平台之間轉換，即可輕鬆投資，實踐生活即投資的目標。