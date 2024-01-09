出國旅遊這雙險傍身更有保障 兆豐保險早鳥方案更全面

出國旅遊最怕遇到突發狀況攪局，兆豐金控（2886）旗下兆豐保險表示，出遊前除了安排行程，也要規劃完整的旅遊保障，建議可同時投保「旅行不便險」及「旅遊平安險」建構完整保障，不論是出發前碰上班機延誤，或旅途中因意外傷害衍生的醫療費用，皆可透過保險轉嫁風險，減輕經濟負擔。兆豐保險並為鼓勵民眾儘早規劃旅行保障，針對國外旅平險推出早鳥方案，只要在保期起始日7天前投保，即可享有行李延誤保額最高3,000元、班機延誤保額最高6,000元、海外突發疾病住院醫療保額最高100萬元。

日本石川縣能登半島日前發生芮氏規模7.6級強震，一度造成部分航班停飛，不少旅客原本規劃的行程也因此被迫中斷。兆豐保險表示，出門旅遊除了基本的旅行平安險保障外，也別忘了自費投保旅行不便險，只要在出發前碰上航班因故延誤或取消，在符合條款範圍內且非屬不保事項者，即可得到旅行不便險的保障。

兆豐保險表示，如果擔心出發前或返國時，因颱風、地震等天災導致航班延誤而被迫滯留當地，建議可投保旅行不便險，被保險人只要是出發前，因地震、颱風天災等因素，導致原本預定搭乘的定期航班因此較預定出發時間延誤達4小時；或是預定前往之地點因天災等因素被迫更改旅程，其增加的交通、食宿費用皆能申請理賠。

而旅行平安險則是保障旅程中因意外傷害導致失能、身故或是醫療住院等費用理賠，主要給付項目包含：因意外導致的身故或失能保險金，以及海外突發疾病衍生的門診、住院等醫療費用，保戶只要在出發前1小時上網投保即可。

舉例來說，小明規劃五天四夜日本旅遊，出發前透過兆豐保險網路投保旅行平安險及旅行不便險，選擇意外身故或失能保額新台幣(下同)1,000萬元、傷害醫療保額50萬的方案，五天保費不到1,000元即可搞定。

為鼓勵民眾儘早規劃旅行保障，兆豐保險針對國外旅平險推出早鳥方案，只要在保期起始日7天前投保，即可享有行李延誤保額最高3,000元、班機延誤保額最高6,000元、海外突發疾病住院醫療保額最高100萬元。