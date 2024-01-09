快速收款無需刷卡機！台新銀推「iPhone 卡緊收」

台新銀行今（9）日宣布推出全新的「iPhone 卡緊收」收款服務，讓自己的 iPhone 變身為刷卡機，不僅提供商戶更便捷的收付工具，擴大營運無限可能，更替消費者帶來了更高效、快捷的支付體驗，台新銀行再次提升了創新科技的金融服務，展現追求卓越的精神與優勢。

「iPhone 卡緊收」讓商店不再需要安裝體積較大且攜帶不便的刷卡機，只需在手機下載「台新手付」 APP 就能以面對面的感應方式簡單完成交易，包括實體簽帳金融卡及信用卡(包含發現®卡 Discover® Card、大來®國際卡 Diners Club International® 、Visa、 Mastercard)、Apple Pay 與其他數位錢包都能支援。相較傳統刷卡機擁有高行動力的優勢，不論消費者身在臺灣何處，商戶可以隨時隨地透過「iPhone 卡緊收」完成感應收款，靈活運用行動優勢。同時為了提升付款的便利性與隱私性，「台新手付」結合「iPhone 卡緊收」透過 iPhone 內建的高規格加密機制，保護交易的隱私與安全。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示台新銀行因應各行業收單需求加以創新突破，持續優化客戶申請體驗並結合快速審核機制，包含提供個人商戶線上自動化進件服務，以及企業戶專屬連結填寫申請資料，同時推出數位化的使用教學，引導商戶迅速上手此服務，致力成為商戶的智慧好夥伴，讓更多商店用此服務。「iPhone 卡緊收」為企業提供一種安全、私密且簡單的方式，讓他們可以利用 iPhone 的安全性和便利性，隨時隨地接受非接觸式付款。不僅完善商戶收款需求，積極促動消費者使用無現金支付的習慣，更與台新銀行落實普惠金融、打造永續共榮的理念不謀而合。

為了慶祝台新銀行新上線「iPhone 卡緊收」收款服務，台新銀行攜手 GOGORO、 徳誼數位科技、聯立賓士汽車、佳德糕餅、新馬辣經典麻辣鍋、上順旅行社一起朝向科技化、數位化發展，引領無現金社會的收付新風潮，持續優化並為人們的生活帶來更多便利。