打造樂退人生 遠雄人壽推出雙幣別利變型壽險

有鑑於國人普遍壽險保障不足，遠雄人壽以提高國人保障為商品設計核心，於今年推出「遠雄人壽傳富雄給利利率變動型終身壽險(WK1)」及「遠雄人壽傳富雄美利美元利率變動型終身壽險(SU1)」兩張高保障利變型壽險，幫助客戶提高壽險保額，同時穩健累積資產，另可運用身故保險金指定受益人，做好資產傳承規劃。

遠雄人壽指出，「遠雄人壽傳富雄給利利率變動型終身壽險」以新台幣計價，「遠雄人壽傳富雄美利美元利率變動型終身壽險」為美元計價，皆為壽險通路專屬銷售商品，保戶可依個人需求選擇規劃台幣或美元商品，且提供6、10、12、20年四種繳別，供保戶彈性選擇。若為青壯年族群，不僅投保後立即享有高額保障，同時在人生打拚期更能成為守護家人的經濟後盾；此外，透由長年期繳費，逐步累積未來樂退人生，保有預留稅源資產傳承功能；其中身故、完全失能保險金可選擇分期給付，讓這份關愛持續守護心愛的家人，完善資產保全，真正達到創富、守富、傳富的三富人生。

因應資產適度配置，建議民眾可進行不同幣別選擇來分散風險。「遠雄人壽傳富雄美利美元利率變動型終身壽險」以美元繳費，透過宣告利率機制可適度參與市場，有機會獲得額外增值回饋金，達到提高保障、累積資產兩大目標。舉例而言，以40歲男性投保、繳費期間20年、基本保險金額30萬美元，表定年繳保險費(折扣前)7,440美元，首、續期皆享有4%保費折扣(金融機構自動轉帳+高保費折扣)，實際年繳保險費為7,142美元，投保第一年即擁有30萬美元高額壽險保障，守護家人最安心；假設宣告利率維持4.05%不變，20年繳費期滿現金價值累積18萬美元，可輕鬆靈活運用資金；65歲退休時，資產增值至22萬美元；假設80歲身故，44萬美元身故保障可轉嫁風險傳愛家人。