凱基證券專業獲國際肯定 奪下 Asiamoney 四項大獎

凱基證券專業與服務再獲國際肯定，國外財經權威亞元雜誌（Asiamoney）公布「2023年經紀商票選」（Brokers Poll）結果，凱基證券獲頒「最佳本土券商、最佳銷售服務券商、最佳企業訪問、最佳研究券商」等四項殊榮。

凱基證券秉持「以客戶需求為中心」的價值，提供客戶最有溫度的貼心服務，2023年多項營收表現亮眼、複委託業務業界市占成長24%、信託資產大幅成長三成、有價證券信託資產更高居市場第一。

同時秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，持續透過教育訓練深化業務團隊全方位理財規畫專業並提升服務品質，建構更優質的金融消費者服務。

此外，為因應客戶不同的需求，凱基證券財富管理團隊服務朝向深度的分眾經營，除提供免費一對一專家陪跑理財諮詢服務、設計符合小資族預算的投資商品，針對高資產客戶則透過專業顧問式理財諮詢，提供客製化商品及服務，更導入「退休理財規劃顧問（RFA）」證照認證專案，提升理財顧問專業能力，創下認證通過率近八成的佳績，大幅領先同業。

為幫助投資新手穩健地踏出理財第一步，推出免開戶免登入即可搶先體驗「隨身e策略」APP 多項投資資訊服務，並提供定期定額日日扣及快速試算功能，滿足投資人在投資彈性及自主性的需求。

同時打造全媒體社群渠道，不僅 LINE 公益貼圖獲好評，好友數高達195萬人為券商之首；YouTube 頻道與凱基投顧聯手推出「凱基股股漲」節目，市場反應熱烈，觀看數更突破130萬次。

國際業務方面，凱基證券以經驗豐富的業務及交易團隊著稱，致力為外資機構法人提供專業的服務，成功吸引世界知名主要外資機構投資人成為長期客戶。

上市櫃公司約訪服務（Corporate Access）同樣引人注目，包括公司拜訪、電話會議、個股或產業海外路演，以及與上市櫃公司或主管機關聯合舉辦的大型海外路演等活動。

這些服務不僅為投資者提供了深入的市場分析和投資見解，也為企業創造了巨大的投資價值。

凱基投顧則從台灣供應鏈角度，由台灣的優勢產業延伸至美股及港股研究，再結合集團子公司凱基亞洲的研究資源和在地優勢，提出深入精闢的大中華區投資建議，成功贏得全球華人專業投資者的長久信賴。

凱基投顧研究報告為國內外法人投資台股之重要參考依據，內容涵蓋全球總體經濟、美國與港股市場為主的全球金融概覽以及詳盡的台股市場分析，並藉由區域資源整合與差異化之研究系統，持續在客戶心目中建立起特定產業研究的優勢地位。