凱基證券防詐有成 再獲首家券商無障礙環境認證

凱基證券致力打造溫暖友善金融環境，落實金管會公平待客政策，繼領先同業獲頒「APP無障礙認證」後，更進一步成為證券業首家取得多扶協會營業場域「無障礙環境認證」的企業，建立公平待客新里程碑。在凱基證券董事會到所有同仁全力參與及推動下，「實踐金融平權理念」及「保護投資人防範詐騙」的精神已深植所有同仁DNA，同時高雄市警局亦表揚分公司同仁關懷高齡客戶時察覺有異，成功攔阻詐騙，透過待客如親的溫暖服務避免客戶蒙受損失。

為建構對多元族群客戶更友善的金融環境，凱基證券委請非營利社會團體多扶協會按照「建築物無障礙設施設計規範」對湖口分公司營業場域進行無障礙環境評估和輔導，以確保其符合無障礙環境之標準，主要優化項目包含入口鋪設導盲磚、擴大輪椅使用者友好空間、降低櫃台高度打造無障礙服務櫃台及無障礙廁所便利性調整等。凱基證券以成為客戶心目中「公平待客第一品牌」為目標，持續致力打造無差別的金融服務體驗，營業場域獲得認證即是一項重要的里程碑，代表凱基證券對於提供無障礙環境的承諾及努力。

有鑑於台灣將邁向超高齡社會，凱基證券對樂齡族客戶的關懷亦不間斷，不僅推出銀髮友善客服專線快速通道，日前更舉辦「享退樂活人生」講座，邀請阿茲海默症專家為客戶分享如何透過有效運動和精準檢驗降低失智症風險，並結合退休規劃議題，由理財顧問專家團隊，以退休後的風險、財務規劃，以及雙穩(穩定現金流、穩固本金)原則三大主題向客戶分享退休樂活理財規劃，獲得客戶高度認同及迴響。

此外，凱基證券定期宣導防詐騙、提醒留意詐騙手法資訊、官網設立反詐騙專區、深化第一線同仁教育訓練展現成效，高雄七賢分公司營業員機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，不僅主動保障客戶權益，同時維護社會治安有功。

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，以超越金融消費者期待為目標，打造全體人員公平待客的企業文化，希望為年長者、身障人士等弱勢族群，提供安全、舒適及友好的金融環境，攜手更多投資人邁向富足人生。