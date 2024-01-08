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14家金控獲利近半揭曉 兆豐、元大、第一暫居前三大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大金由於沒有「大到不能倒銀行」強化資本的包袱，今年現金股利水準可望增加，法人看好可超過每股1元。圖／元大金控提供
元大金由於沒有「大到不能倒銀行」強化資本的包袱，今年現金股利水準可望增加，法人看好可超過每股1元。圖／元大金控提供

14家金控獲利，有6家已在8日公布，統計顯示，兆豐金元大金、第一金等三家金控分別以332.38億、265.66億、224.61億暫居前三大，法人指出，三家金控由於沒有大型壽險公司拖累獲利的包袱，因此對存股族而言，今年可配發的總股利水準應都會好於去年。

而三家金控中，元大金若以三家金控的股價、EPS對應的水準來看，殖利率應該最高，法人已預期，元大金今年合計現金、股票股利的總股利水準可望超過1元，其中現金殖利率應會有3.7%的水準，至於兆豐金、第一金，由於旗下有「大到不能倒」的銀行，估計仍得配發一定比例的股票股利來強化資本，因此現金股利水準如何，尚待相關高層進一步討論定奪，但總股利水準亦仍會優於去年。

至於有五大壽險的國泰金、富邦金、中信金、開發金、新光金等五大金控，獲利將在9日或10日公布，但由於本月壽險公司匯損慘重，但許多可用來彌補匯損的股債投資收益大多數已在11月賣光，因此法人預期，12月五大壽險型金控的獲利也會受到旗下壽險子公司虧損的牽累。

其中包括國泰金、富邦金、中信金等三家金控，過去由於旗下大型壽險公司加持，都為14家金控獲利前三大，但今年在最後二個月的壽險虧損拖累之下，領先排名第四、第五大的兆豐金、元大金差距將縮小。

其他已揭露金控獲利的，包括了玉山金217.6億、台新金146億、國票金20億，其中，元大金和台新金旗下的元大人壽、台新人壽，在12月分別因為匯損，而分別虧損9.78億、5.8億，對照業務規模，法人對於大型壽險公司在12月的虧損，更不敢樂觀。

根據目前統計顯示，兆豐金、元大金、第一金等三大金控，都「晴天存糧」，已趁著獲利不錯的時候，12月在銀行端都作了相當的提存或打呆，其中，元大金旗下元大銀，更是趁12月連同債券投資部位都進行清理，一口氣打了大約10億的長期債券投資虧損，一銀也提存約28億、兆豐銀則約提存10億。據指出，元大高層希望能秉持資產負債表透明的原則，不希望把債損藏在OCI，影響淨值的穩健，寧可直接在損益表認損，認為這才是對股東負責的作法，而且美國聯準會降息至少要等明年6月之後，因此寧可趁著獲利好的時候，打掉去年長天期、利率較低的部位，把現金拿回來，明年再找利率更好的時點來布局。

元大金 壽險公司 兆豐金

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