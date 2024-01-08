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獲利少？2024這2家銀行跨轉優惠砍了 每筆多15元手續費

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國泰世華銀行ATM。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行ATM。圖/國泰世華銀行提供

賺錢獲利少？2024年國銀數位銀行大撒幣時代似乎終結，至少有2家銀行大砍跨行轉帳優惠。純網銀LINE Bank用戶從每月免費跨轉88次降至30次，國泰KOKO更從66次降至達到任務5次優惠，改以25歲專案每月10次免費跨轉優惠取代。國內僅剩下將來銀行最佛心仍維持每月66次，台銀數位帳戶每月更高達99次。

國泰世華銀KOKO去年下半年的跨轉手續費優惠，在今年1月5日結束。原本KOKO帳戶持有者使用國泰世華CUBE App或CUBE網銀跨行轉帳，每月享66次免手續費優惠，確定在1月5日終止，國泰世華改以兩大活動取代，第一，完成持有臺幣存款帳戶以及透過CUBE App繳費1次，次月即享CUBE App跨轉免手續費5次。

第二，推出25歲專案活動，持本行台幣帳戶且於1998/1/1後出生者，每月6日起於CUBE App中領取台幣跨轉優惠券，並使用CUBE App或CUBE網銀跨行轉帳，每月享10次免手續費優惠。

LINE Bank則宣布，從今年元旦開始，行動銀行跨行轉帳免手續費次數，從每月88次減少至只剩下30次，ATM跨行提款免手續費優惠次數維持每月5次，但優惠期限只到今年6月30日，後續是否延長得繼續觀察。

同屬純網銀的將來銀行則以普惠金融態度，2024年宣布繼續維持每月66次跨行轉帳免手續費優惠，全台ATM進行跨行提款時，可享每月6次跨行提款免手續費之優惠；於全台ATM辦理跨行存款時，可享每月1次跨行存款免手續費之優惠。

台灣銀行數位帳戶更佛系給出每月99次免手續費網銀跨轉優惠，實體ATM跨行轉帳與提款則每月各有10次免手續費。其他銀行數位帳戶則多維持每月10到20次免費跨轉優惠。

國泰世華 網銀 LINE Bank連線商業銀行

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