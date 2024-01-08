第五屆「元富FinTeach 」校園金融教育贊助起跑 總贊助金超過百萬元
新光金控（2888）旗下元富證券為促進金融教育普及，鼓勵全台大專院校學生培養金融知識、建立正確投資理財觀念，自2020年起舉辦「元富 FinTeach」校園金融教育贊助活動，邀請全台高中職以上的同學及教職員申請，舉凡與金融教育活動相關企劃，經審核核准將予以經費補助，總贊助金為120萬元。
元富證券致力推廣金融教育，協助青年學習投資知識、建立正確投資理財觀念。回顧2023年「元富FinTeach」校園金融教育贊助活動累積贊助36件，其申請單位包括國立臺灣大學、國立政治大學、國立臺北大學、國立臺灣科技大學等近萬名學生及大眾受惠外，亦四度攜手健行科技大學主辦「2023全國高中職投資競賽」，擴大社會影響力。此外，元富不只連年與學校及學生社團合作共同推廣金融教育，也贊助校園投資競賽、金融教育證照輔導班、投資理財研習營及校園營隊等。有鑑於同學們對產學交流的高度興趣，為了增進學生與產業界對話，今年更擴大舉辦學生企業參訪活動，元富深耕金融教育，擴大對社會的正向影響力，善盡企業社會責任之餘，致力讓理財知識更為普及。
「元富 FinTeach 」校園金融教育贊助期間為即日起至11月30日止。凡大專院校學生社團、系所，提出針對金融教育相關活動企劃，如金融相關講座、營隊或活動等，申請經元富審核評估，確認執行方案具合理性及可行性，且經費編列符合實際合理需求，將予以贊助。單一申請案贊助金額為5千元至3萬元，參與活動之人數如逾500人以上或特殊緣由則不在此限，整體活動總贊助金額為120萬元，歡迎全台各校系所社團踴躍申請。
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