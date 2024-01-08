提前退休行員 以55至60歲居多

台銀等八家公股行庫面臨行員提前退休潮，根據各行庫的觀察，由於任職滿廿五年即可申請退休，因此提前退休的行員年齡層以五十五歲至六十歲最多，其次是六十至六十四歲。但一家大型行庫主管坦言，近一年來已經觀察到，退休年紀有「向下延伸」的趨勢。

這位大型行庫主管說，許多五十歲左右的行員，入行滿廿五年，一符合資格就申請退休，而這些行員通常在銀行是貢獻度最高的一群，專業、歷練都夠，卻選擇提前退休。

大型行庫主管指出，選擇在金融業一路工作到六十五歲的時代已經過去，新世代行員的自主性較強，有時升遷到某個瓶頸若無法突破，當累積到足夠存款，或在投資上駕輕就熟，就會評估是否要繼續待在銀行。

他說，畢竟銀行不比從前，法規規定太多困擾銀行員，深怕一不小心就被記缺失，加上消費者權益至上，主管機關經常三申五令，使銀行員壓力更大，尤其近幾年台灣詐騙氾濫，銀行員還得要識詐、阻詐，「到處都是地雷」，造成主管職的行員心驚膽戰。

行庫高層表示，不少分行副理提前退休，因為分行副理僅次於經理，等於是一家分行的「總管」，責任重大同時壓力也大，當意識到升職不易時，有些分行副理寧可退休。

至於非公股體系的其他民營銀行，一位大型行庫主管表示，不少同學或友人在民營銀行上班，他們退休的時間更早，很多才五十歲左右就退休，一方面民營銀行的業績壓力比公股銀行大，另一方面民營銀行的薪水待遇在中階主管以上已超越公股體系，年薪動輒數百萬元，這些中階主管相對也更早實現「財富自由」。

商品推薦