施羅德：政府赤字、債務及違約等3D如何影響債券投資
施羅德投資全球無限制固定收益主管胡丹（Julien Houdain）指出，在2024年，政府赤字（Deficits）、債務（Debt）及違約（Defaults）這3D對債市並不是很有利，但仍有一些引人注目的投資機會。
胡丹指出，美國目前的赤字情況已超出疫情前的任何時期。令人擔憂的是，短期內似乎看不出減緩跡象。此外，基於國家保護主義（去全球化訴求），加上人口老化的因應方案，在在都加深財政問題。高息環境下，債務融資成本更是明顯增加。
胡丹認為，種種因素都指向一件事，也就是債券殖利率將出現結構性上漲，且各地區財政情況不同，正好提供跨區域投資機會。例如，歐洲債券就比美債更受青睞。
在融資成本更高的新時代，胡丹分析，可能會出現惡性循環，未來數年債務持續增加。可預期的是，殖利率曲線變得陡峭，也就是長期和短期債券殖利率之間的差異愈來愈大。票面利率較高，不僅為資本虧損提供緩衝，而且是多年來首度優於其他收益型資產（甚至包括股票在內）。
至於違約，確實是債券投資人面臨的最大風險。施羅德認為，美國經濟平穩著陸的可能性很大，但隨著金融條件緊縮，仍不可忽視潛在硬著陸。企業違約率可能會上升，但企業的資產負債表相對穩健，因此預計違約風險不致於大幅上揚。
胡丹認為，考慮到經濟放緩可能加劇的風險，建議採取較溫和的策略，偏好投資等級債優於非投資等級債。另外，投資組合中可以多元化布局擔保債券、政府相關債券及證券化債務等，以提高優質收益來源，並且降低整體風險。
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