快訊

國1西螺北上嚴重車禍！乘客噴飛橫躺車道 僅開放外側車道通行

對南韓狂轟百枚砲彈 北韓軍力到底有多強？專家揭真正實力

施羅德：政府赤字、債務及違約等3D如何影響債券投資

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

施羅德投資全球無限制固定收益主管胡丹（Julien Houdain）指出，在2024年，政府赤字（Deficits）、債務（Debt）及違約（Defaults）這3D對債市並不是很有利，但仍有一些引人注目的投資機會。

胡丹指出，美國目前的赤字情況已超出疫情前的任何時期。令人擔憂的是，短期內似乎看不出減緩跡象。此外，基於國家保護主義（去全球化訴求），加上人口老化的因應方案，在在都加深財政問題。高息環境下，債務融資成本更是明顯增加。

胡丹認為，種種因素都指向一件事，也就是債券殖利率將出現結構性上漲，且各地區財政情況不同，正好提供跨區域投資機會。例如，歐洲債券就比美債更受青睞。

在融資成本更高的新時代，胡丹分析，可能會出現惡性循環，未來數年債務持續增加。可預期的是，殖利率曲線變得陡峭，也就是長期和短期債券殖利率之間的差異愈來愈大。票面利率較高，不僅為資本虧損提供緩衝，而且是多年來首度優於其他收益型資產（甚至包括股票在內）。

至於違約，確實是債券投資人面臨的最大風險。施羅德認為，美國經濟平穩著陸的可能性很大，但隨著金融條件緊縮，仍不可忽視潛在硬著陸。企業違約率可能會上升，但企業的資產負債表相對穩健，因此預計違約風險不致於大幅上揚。

胡丹認為，考慮到經濟放緩可能加劇的風險，建議採取較溫和的策略，偏好投資等級債優於非投資等級債。另外，投資組合中可以多元化布局擔保債券、政府相關債券及證券化債務等，以提高優質收益來源，並且降低整體風險。

債券 債務

延伸閱讀

除00937B外的五檔債券ETF觀察清單！ 她評00882：別看到高股息就衝動

歐日股、新興債 人氣火熱

降息是投資債券ETF時機？ 專家曝「隨時都可以買」：搭配0050和0056、00878、00929其一皆可

如何布局債券ETF迎明年的降息？ 她：準備抱更長的時間才能賺到資本利得

相關新聞

富邦謝年會登場 董座蔡明興曝年終、加薪、股利3大亮點

富邦集團今（6）日舉行謝年會，富邦金控（2881）董事長蔡明興表示，今年股利將優於去年，而在員工最關心的年終及加薪方面，...

富邦金年終中位數7.75個月 蔡明興：今年該金融股補漲

富邦集團今（6）日舉辦2023謝年會，富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金2023年的盈餘應該會比前一年好一點，現金股利應該...

從4現象分析2023年金融市場！反觀2國貨幣暴跌 謝金河：出現經濟危機前兆

金融市場訴說數字背後的故事 2023年正式走入歷史，金融市場漲漲跌跌，其實都在訴說背後的故事！ 首先是比特幣的大漲成為23年最大的黑馬！比特幣在一年內拉出156.7%的大漲幅，最高到44854美元，成為年度漲幅之最。比特幣大漲，除了反應利率觸頂，風險性資產受青睞，可能也與地緣政治風險，尤其是戰爭下的資金流動，甚至中國透過地下管道，資金外逃有關。 二，費城半導體指數去年拉出最大的漲幅，其中，Nvidia扮演重要角色。輝達去年大漲237%，成為科技七雄的領航者，今年的AI題材仍將扮演重要角色。而美國科技七雄創造12兆美元的市值，中國最強的8家科技公司市值加起來還不到一兆美元，這回中國把台積電拉去墊高高度。

294億美元 外資去年淨匯入創歷史新高

金管會昨（5）日公布2023年12月外資淨匯入金額86.77億美元，創統計以來單月第三高，且在11月創單月新高、淨匯入1...

富邦蔡明忠 獲頒輔大名譽法學博士

富邦集團董事長蔡明忠繼獲東海大學名譽管理博士，五日再獲輔仁大學授予名譽法學博士學位。輔仁大學校長江漢聲表示，蔡明忠對社會...

外匯存底增額 兩年新高

中央銀行昨（5）日公布，2023年12月我國外匯存底為5,705.95億美元，續創歷史新高，月增30.78億美元；202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。