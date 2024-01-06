富邦蔡明忠 獲頒輔大名譽法學博士

富邦集團董事長蔡明忠繼獲東海大學名譽管理博士，五日再獲輔仁大學授予名譽法學博士學位。輔仁大學校長江漢聲表示，蔡明忠對社會無私奉獻與關懷，尤其富邦集團贊助輔仁大學運動人才及團體的培訓，許多畢業自輔大的台灣菁英選手均受富邦贊助，蔡明忠個人則大力捐助輔大法律學院，各種善舉是企業家助學興學的最佳楷模。

富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興等家族成員，五日均出席頒授典禮見證。蔡明忠於名譽博士致詞時表示，輔仁大學是一所備受敬重的學校，雙方共同在台灣發展扎根超過一甲子。多年來，富邦與輔大有著深厚的淵源，一個從產業、一個從學界，共同致力於跨領域整合及永續發展，為社會傳遞正向永續精神。

蔡明忠擁有台灣大學法律學士學位、美國喬治城大學法律碩士學位，昨日獲頒名譽法學博士，也是對蔡明忠一路堅持推動公司治理與法律創新的最大肯定。

他於致詞中提到，因為父親認為他最終是要從商，因而他選修了所有英美法課程，也選擇留美，他並特別感謝在喬治城大學法律學院那段美好而值得回憶的求學時光。他也認為，學習法律為他奠定了邏輯推理的基礎，也為日後經營企業、作決策提供極大助益。

蔡明忠也認為，隨著企業經營的利害關係人越多，越需要多元而健全的制度與治理機制，他相信，法律具有創造力，透過客觀論證結合市場實務，賦予法律在每個時代應有的內涵與價值。

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