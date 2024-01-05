工作機會來了！國泰金今年將釋出7000職缺
國泰金控今（5）日表示，國泰金控與旗下人壽、銀行、證券、產險、投信等子公司，今年總計將釋出7000職缺，包括五大職系儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃，號召跨域、跨界的多元人才加入國泰。
國泰金表示，今年度徵才方向主打「未來影響家」，7000職缺中以國泰人壽業務員預計招募4500人最多，三大儲備幹部職缺則有：國泰金控GMA 10名、 國泰世華銀行CMA 23名、國泰人壽CIM 10名。
至於薪資福利，國泰金表示，新鮮人起薪依職缺屬性、個人學經歷及職能等項目進行核薪。
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