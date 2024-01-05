12月外匯存底5705億美元續創新高 全年增加156億美元

中央銀行今（5）日公布112年12月底止外匯存底金額為5705.95億美元，較上月底增加30.78億美元，外匯存底續創歷史新高，112年全年外匯存底增加156億美元。

同時，外資持有國內股票及債券市值及新台幣存款折計6408億美元，為112年1月以來新高。央行表示，由於持有其他貨幣相對美元升值，各國外匯存底11月、12月都呈現增加，台灣也不例外。

央行統計，112年12月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計6408億美元，約當外匯底的112％，兩者均為112年1月以來新高，央行外匯局長蔡炯民表示，外資持有新台幣資產增加，主要是因為外資買超台股，且持有股票市值增加所致。外資12月在台股買超約1800億元。

分析12月外匯存底增加原因，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率升值，以及央行為維持市場秩序而進場買匯。蔡炯民表示，11、12月各國外匯存底同步呈現增加，反映各國央行買匯操作以及貨幣匯率變動。

12月各主要貨幣匯率變動情形，日圓升最兇，日圓對美元升值3.96％，其次為瑞士法郎升值3.45％，澳幣升值3.01％，加幣升值2.65％，新台幣升值1.64％，其餘升值幅度均在1％以下，包括新加坡幣升值0.97％、歐元0.83％、人民幣0.41％、英鎊0.31％。

除台灣12月外匯存底增加30億美元外，南韓外匯存底3990億美元，月增63億美元，印度外匯存底5497億美元，月增212億美元；11月各國外匯存底方面，中國3兆1718億美元，月增706億美元，日本1兆1364億美元，月增294億美元，瑞士7336億美元，月增90億美元，沙烏地阿拉伯4131億美元，月增116億美元，香港4092億美元，月增71億美元，新加坡3308億美元，月增71億美元。

我國外匯存底111年12月底為5549億美元，112年一整年外匯存底增加156億美元，蔡炯明表示，112年外匯存底增加156億美元，111年外匯存底增加65億美元，110年外匯存底增加185億美元，109年外匯存底增加518億美元，當年因為COVID-19疫情衝擊經濟成長，美國QE讓巨額資金外匯，導致台灣匯市大幅波動，央行當年因此大量買匯300、400億美元，以穩定匯市。

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