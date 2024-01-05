電支紛推碳帳戶 民眾也能落實減碳生活

電支積極布局碳盤查商機，繼悠遊付及一卡通兩大交通電支後，全盈支付於昨（4）日均宣布推出「碳資產帳戶」，將減碳進一步拓展至民眾生活，而玉山Wallet也於同日宣布與悠遊付合作，推出碳帳戶。全盈支付指出，透過電支帳戶進行綠色消費時，全盈支付會替會員累積碳資產，讓企業員工可用於企業碳中和。

目前一卡通、悠遊付均推出交通領域減碳計算服務，讓企業能夠透過電子票證綁定員工證，來計算通勤減少的碳排放，以做為碳盤查範疇三的佐證資料，而全盈支付於也宣布推出「碳資產帳戶」，讓消費者能夠在進行綠色消費時累積碳資產，讓企業員工可用於企業碳中和。

全盈支付表示，過去在談減碳時，較少列入消費行為，因此這次推出的服務將讓一般消費者能夠清楚知道透過綠色消費達成的減碳額。不過全盈支付副總經理唐蜀茜也坦言，這部分的減碳成果其實難以認列進財報或是碳盤查，因此對企業而言，主要是展現企業減碳表現的具體成果。

除了全盈支付，玉山銀行昨日也宣布與悠遊付合作推出「碳帳戶」，玉山Wallet用戶開通碳帳戶後，在使用具悠遊卡功能的信用卡及金融簽帳卡搭乘大眾運輸時，便能記錄減碳量，並提供100元刷卡金吸引民眾開通碳帳戶。

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