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元大天網模型上路 警示帳戶命中率最高90%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

元大銀行今日公布最新的統計指出，其自行開發的「天網模型」由於具備「多變數綜合判斷、提前偵測、大數據反饋學習」的功能，測試期間已能平均提前7天，最長提前48天可偵測出75%，樂觀情況下可達90%的警示帳戶。

元大銀行也是國銀共同合作的鷹眼聯盟成員為應對此挑戰，元大銀行決定發展一套「提前偵測、精準聚焦、快速反應」的機制，因此於2022年底著手發展AI智能模型，歷經一年的模型建置、測試反饋及優化，將其命名為「天網」並於2024年1月1日正式上線運作。

元大銀行也表示，將由專業人員進一步審視及覆核天網模型產出的異常資訊，並快速採取適當作為，及時阻卻異常帳戶的資金流動。未來元大銀行仍將體察金融時勢，積極投入資源發展有效遏阻詐騙之機制並與同業分享，在全行總動員積極執行臨櫃關懷提問措施之下，自2022年起防制詐騙的攔阻金額及案件不但年年大幅成長，更名列所有銀行中的前五名。

元大 詐騙 大數據

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