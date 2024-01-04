智慧資安科技攜手新加坡Nera Telecommunications Ltd 進軍東南亞

精誠（6214）旗下資安服務廠商智慧資安科技（uniXecure）今（4）日宣布與新加坡上市的解決方案整合商Nera Telecommunications Ltd簽署合作意向書（MoU），雙方將合作在東南亞市場提供智慧資安科技自主研發的資訊安全系統維運服務以及全域聯防資安解決方案，結合NeraTel在多年深耕東南亞市場的服務能量，協助更多的政府組織以及企業解決雲端環境下日益嚴苛的資訊安全威脅。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，新加坡身處東南亞地區的樞紐，吸引許多國際企業總部進駐，也容易成為駭客覬覦的目標；而臺灣是亞太地區遭受資安攻擊最嚴重的國家之一，我們擁有豐富抵禦駭客攻擊的成功經驗，因此選擇新加坡為自有資安產品拓展東南亞市場的首站，期望藉由與NeraTel的合作，將uniXecure為台灣企業導入的全域聯防戰略也能複製到海外，有效協助東南亞政府組織或企業建立符合自身需求的資訊安全環境。

精誠指出，Nera Telecommunications Ltd（NeraTel）是一家於新加坡證券交易所上市的解決方案整合商，其亞太區產業客戶包含電信和公用事業、醫療保健、交通運輸、物流、政府組織、金融服務、教育等行業。雙方合作第一階段將先引進智慧資安科技MOC監控維運系列自有四大產品-「資安意識人因分析系統（HEIS）」、「次世代郵件安全雲（SESC）」、「資安弱點通報系統（SIVAS）」及「系統資源監控管理平台（SRMAS）」，提供該區域客戶落實並提升人員資安意識與資訊環境的掌控，同時結合MOC在台灣的資安監控服務經驗提供聯防的視野，進而增加資安機制的有效性，期盼透過NeraTel在亞太、歐洲、中東及非洲等16個國家的影響力，共同開發海外資安新商機。

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