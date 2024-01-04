首創支付碳帳戶 玉山攜手悠遊卡計算交通減碳
玉山銀行宣布，首創「玉山支付碳帳戶」全新服務，玉山卡友只要透過玉山Wallet App開通支付碳帳戶，並使用具悠遊卡功能的信用卡或簽帳金融卡搭乘指定大眾運輸工具，即可在玉山Wallet App查看交通減碳量成果，讓實踐日常生活減碳更有感。
此次玉山攜手悠遊卡公司提供卡友查詢大眾運具交通減碳量服務，相信能提高民眾減碳意識，進而轉為行動支持，共同推動公民減碳；而悠遊卡公司開發的電子票證溫室氣體盤查管理系統，更是全球第一個通過英國標準協會(British Standards Institution, 簡稱BSI)查核的電子票證碳盤查系統，讓卡友使用各項運輸工具的減碳數據更具公信力。
玉山銀行表示，「玉山支付碳帳戶」提供卡友搭乘指定大眾運輸工具，包括捷運（含淡海輕軌、安坑輕軌、新北環狀線、高雄輕軌）、公車、客運、高鐵、台鐵、Youbike等運輸工具，可輕鬆了解、查詢個人每月通勤減碳量及減碳量分佈，還可對照相當於減少多少衛生紙(包)或寶特瓶(瓶)使用量，以生活化有感的對比提升顧客減碳意識與意願。
玉山銀行指出，先前玉山已發行台灣首張零碳信用卡、無實體信用卡的玉山數位e卡、及業界首家採用石頭紙環保材質的熊本熊信用卡，現在與悠遊卡公司合作以支付結合減碳，藉由交通減碳資訊帶動顧客實踐永續生活行動，未來也將持續透過支付碳帳戶的應用，發揮公民力量共同打造低碳生活圈。
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