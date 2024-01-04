悠遊卡與玉山銀行合作 率先推出持卡人交通減碳數據服務

悠遊卡公司開發的碳盤查管理系統再推出新應用。悠遊聯名卡流通卡量近600萬張的玉山銀行，與悠遊卡公司合作，推出持卡人交通減碳數據服務，成為第一家為持卡人導入悠遊卡交通減碳數據服務的銀行業者。凡使用玉山悠遊聯名卡搭乘大眾交通運具，連結玉山「支付碳帳戶」，就能輕鬆看到個人減碳成果，一起落實永續生活。

悠遊卡公司開發的電子票證溫室氣體管理系統，是一個交通旅程碳足跡的計算平台，只要使用悠遊卡，就可以計算出搭乘不同運具的減碳數據。悠遊卡公司去年即運用這套系統，在悠遊付APP推出「我的減碳存摺」，持卡人可以看到自己搭乘捷運、公車、台鐵、高鐵及YouBike的碳足跡及減碳量。今年更推出「員工通勤碳排放統計數據服務」，為企業計算員工通勤的碳足跡及減碳量，協助企業完成員工通勤、差旅的溫室氣體盤查。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡的溫室氣體管理系統剛通過全球權威標準認證機構─英國標準協會（BSI）查核，具有國際認證的公信力，是落實減碳永續的利器。玉山銀行長期以來致力於發展多元永續金融產品，有口皆碑，更進一步和悠遊卡公司合作，鼓勵悠遊聯名卡持卡人從日常生活中實踐永續行動，成為第一家為持卡人導入悠遊卡交通減碳數據服務的銀行業者，可見玉山銀行對減碳永續的使命感及行動力。未來悠遊卡將持續尋求與企業、銀行及會員平台合作，攜手創造減碳永續的美好未來。

玉山銀行的悠遊聯名卡卡友，只要在玉山Wallet APP上開啟「支付碳帳戶」，就可在玉山Wallet中查到所有玉山悠遊聯名卡搭乘交通工具的減碳數據，即日起至2024年2月29日，成功開通支付碳帳戶並完成指定任務，即享刷卡金100元，邀您共同響應減碳。活動詳情請見玉山銀行官網。

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