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龍年套幣 8日起預購

聯合報／ 記者陳儷方
記者曾原信／攝影
記者曾原信／攝影

中央銀行龍年生肖紀念套幣即將開賣，因反映國際銀價上漲，每套調漲一百元，售價一千九百元，限量發行九萬套，網路預購及臨櫃購買數量各半。央行官員說，八至十三日開放網路預購，廿二日開放台銀分行臨櫃購買。央行表示，網路預購每人限量十套，臨櫃則是每人每次限購兩套，根據往年經驗，龍年生肖套幣比較搶手，今年銷售成績應該不錯。

網路 生肖 售價

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