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股匯雙殺 先關注美元、美債殖利率

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美股大跌，引發台北股匯市「雙殺」。台股今年前兩個交易日跌掉三七一點，摜破月線，指數昨收一萬七五五九點；台幣對美元匯價兩天貶值二點七五角，貶破卅一元整數關卡，以卅一點○一元收盤。年前市場普遍看好今年資本市場表現，但一開年就讓投資人心驚膽戰，分析師及匯銀人士表示，投資人不需太恐慌，去年漲多，今年先大幅度拉回，挪出布局空間，關注美元指數及美債殖利率變化，才是重點。

資深分析師許博傑表示，美股漲多拉回，台股也被連動，目前大盤月線已被跌破，下檔支撐先看前波高點一萬七七四○點附近；外資下修對蘋果手機出貨預期，台股蘋果供應鏈昨成為重災區。本波上漲憑藉的基本面及資金面目前並未轉差，維持對台股的多頭看法。

匯市方面，央行統計，美元指數昨上漲百分之○點六八，非美貨幣均走貶，台幣貶值百分之○點四六，貶值幅度小於歐元百分之○點五一、日圓百分之○點六二。匯銀人士表示，外資在台股轉買為賣，台幣匯率因外資匯出而走貶，因此匯價是跟著台股走，台幣匯價目前天花板卅點六四一，地板先看卅一點五，如果外資持續賣超，美元就有反彈空間，台幣貶值還有來自美債殖利率反彈的干擾，美元與美債殖利率走勢須同時關注。

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