賺紅包了！聯邦銀2024年新戶台幣活儲給高利8% 限額10萬元
聯邦銀行（2838）今天宣布聯邦銀New New Bank數位帳戶「台幣高利活儲最高8%」因應年關將近，將延長至2023年6月30日止，幫小資族幸福微升，讓新戶無腦存錢就輕鬆享受低風險的穩定收益，並額外賺取年終獎金。
聯邦銀行New New Bank數位帳戶在2023年祭出「台幣高利活儲最高8%」，活動好評再延長至2024年6月30日，凡於活動期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內台幣高利活儲年利率8%的優惠，限開戶當月21日至次月20日提供高利，也就是以一個月為期；另外，舊戶完成任一指定任務（信用卡任務、推薦開戶任務、美金存款任務或貸款扣繳任務），也可享新台幣活儲年利率再加碼，合計最高享3%優惠。跨提跨轉每月還享各10次免手續費。
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