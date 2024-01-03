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新安產險連7年獲保險品質獎 四項評比指標優等

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新安東京海上獲保險品質獎四大優等獎，左為總經理賴麗敏、右為副總經理王文龍。圖/新安東京海上提供
新安東京海上獲保險品質獎四大優等獎，左為總經理賴麗敏、右為副總經理王文龍。圖/新安東京海上提供

新安東京海上產險持續開發多元商品與服務，協助客戶應對生活中各類風險，2024年、連續七年榮獲「保險品質獎」四項評比指標-「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」、「最值得推薦」優等殊榮，由總經理賴麗敏親自出席頒獎典禮領獎，顯示服務與專業受青睞與肯定。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，根據《現代保險雜誌》第22回「千大企業保險購買行為及滿意度問卷調查」，81%企業購買保險的動機是「為相關風險做危險管理」，顯示企業主多具有保險可有效轉移重大災難造成鉅額損失的概念。新安東京海上提供完善的風險諮詢與服務，從不同角度全面檢視企業可能面臨的各類風險，執行風險辨識與評估、提供非破壞性檢測、客製化損害防阻建議書供企業主參考，並舉辦風險防災講習課程，協助企業主降低災害發生的可能性及災害發生後的損失幅度。

明年新安東京海上產險將成立25周年，本次還獲德最佳形象獎，展現在社會責任、企業文化塑造等各面向表現獲得的認可。另獲得最佳專業獎，證明新安東京海上在保險領域專業豐富的經驗和敏銳的洞察力，也能鞏固公司在客戶心中的信賴感；最佳售後服務獎則反映了對客戶承諾的實踐；最值得推薦獎顯示著客戶對新安東京海上服務的高度認可。

保險 東京 產險

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